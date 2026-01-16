台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆怒嗆，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個共同聯合公報。

對於台美關稅，國民黨主席鄭麗文今天上午怒轟，不堪的談判結果，非常的痛心，有什麼值得高興的？翻牌了沒有任何轉圜餘地，「就硬要我們吞下去，怎麼吞？怎麼吞？」國難當頭還在慶祝。而民眾黨也稱，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合，民眾黨堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

