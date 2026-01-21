台美關稅降至15%中國氣炸！國台辦批「賣身券」：沒有祖國後盾台灣將任人宰割

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台美雙方於日前完成關稅談判，確立調降至15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。相較之下，美國對中國出口商品的整體關稅目前高達47%，且受美方對伊朗貿易制裁政策影響，身為伊朗最大貿易夥伴的中國，其可能面臨額外25%的疊加關稅。對此，國台辦發言人今（21）日痛批美國脅迫台灣增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業，共識不過是民進黨當局出賣台灣民眾福祉與產業發展利益的賣身券。

廣告 廣告

中國國台辦發言人彭慶恩於今日記者會痛批台美雙方完成的關稅協議。（圖／「國台辦發布」微博）

針對台美貿易關稅協議，中國國台辦發言人彭慶恩於今日記者會中表達強烈不滿。彭慶恩表示，此項協議實質上是美國以關稅為手段進行施壓，脅迫台灣增加對美投資，意圖掏空台灣優勢產業。他批評民進黨當局將此協議美化為重要突破，實際上是「出賣台灣民眾福祉與產業發展利益的賣身契，是一份在經濟霸凌面前卑躬屈膝的投降書」。

彭慶恩進一步指出，協議中提及的５千億美元巨額投資，占台灣外匯存底約80%極大比重，且若半導體產能大規模移往美國，科技島優勢將消失殆盡。他強調，台美談判結果證明台獨是絕路，宣稱「如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外部勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊」。

面對媒體追問，彭慶恩未正面回應具體中方的反制措施，僅反覆重申台灣同胞與企業是中華民族的一部分，並警告「出賣民族利益的人啊，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。

更多FTNN新聞網報導

澳洲譴責解放軍圍台軍演 中方提嚴正交涉

共軍突宣布「正義使命-2025」軍演 範圍環繞全台、實彈射擊時間曝

少林寺前住持釋永信擁多名情婦、私生子！今再爆出侵占寺院資產 遭3罪正式逮捕

