台美關稅降至15% 享232最惠待遇 她大讚：成果非常好





行政院今（16）日宣布台美關稅降至15%，並且同意台灣科技企業自主對美國投資2500億、2500億元的信保基金，以及232半導體最優惠待遇，對此，資深媒體人周玉蔻表示，這2500億的投資包含台積電先前的1650億，政府可能是公開不方便公開說企業個案，她認為，「談判的成果非常好」，該守的都守了，該要的也要到了。

周玉蔻今日在臉書發文表示，美商務部宣布台灣銷美關稅將降為15%、對美投資2500億，行政院發佈新聞稿說明，台灣爭取到232半導體關稅優惠待遇，除了半導體外還有汽車零件、木材家具、航空零件等關稅最優惠待遇。而她獨家解讀，「2500億投資，加2500億信保基金，結論就是2500億投資！」、「2500億包括台積電先前的1650億，我猜政府公開不方便說企業個案。」

周玉蔻認為，「談判成果非常好！該守的都守了，該要的要到了。」雖然農產品部分尚未完全揭曉，但賴總統所指跟國安有關的都有保住。

周玉蔻也指出，本次談判的重點為，1.比日韓直接投資金額低、2.雙方多出台美雙向投資、3.第一個拿到232最優惠待遇，她說明，台灣這些赴美投資的大企業，融資能力強。有政府提供信保基金保證，可以幫忙不必繞路。另外，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇也評價，「談得很好，95分！」

（圖／Taiwan in the US 臉書）

