台美關稅降至15%！ 他揭川普背後盤算：建交前的暖身





台美對等關稅協議拍板，台灣輸美關稅確定調降為15%，且不疊加原有稅率，同時半導體及半導體衍生品等232條款關稅取得最優惠待遇，並擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這份協議的意義遠不止於關稅本身，而是涵蓋經濟、外交與軍事層面的深度布局，甚至可視為「正式建交前的暖身」。

吳嘉隆18日在臉書上指出，首先，在高新技術與軍事工業領域，美國不僅要求台灣企業赴美投資，也同步增加對台投資，顯示美方已將台灣視為戰略合作夥伴，而非單純的貿易對象。其次，台美在經濟與軍事上的連結將進一步加深，未來關係可能發展為「你中有我、我中有你」的高度綁定模式。

廣告 廣告

吳嘉隆認為，當雙方在通訊與先進科技領域展開密切合作，勢必從技術共享進一步延伸至情報共享，這是在通訊領域合作的必然。他特別點出，美國商務部長公開稱呼我方駐美代表為「台灣大使」，且協議簽署地點選在美國商務部而非AIT總部，皆被視為帶有主權意涵的細節，「難怪中國外交部跳起來了，氣急敗壞了。」

吳嘉隆強調，美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作，與外交與軍事上的重大涵義，「所以我覺得可以解釋為『正式建交之前的暖身』！川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂，敢做敢當，逼中共收斂。」

他認為照川普這個性格，估計他會在任內對中共極限施壓，「非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交，而不是留給下一任的范斯才來完成。如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。」

（封面圖／翻攝《中華民國行政院》粉專）

更多東森財經新聞報導



台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇

台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

依客戶需求在美擴廠！ 台積電重申「先進製程根留台灣」