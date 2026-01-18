台美關稅降至15%先別高興太早？黃揚明曝2隱憂：是台積電扛下一切

台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，台灣對等關稅調降為15%，同時成為全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主赴美投資2500億美元。美國商務部部長盧特尼克同日接受美國全球廣播商業新聞電視台專訪時表示，川普政府目標是將台灣40%的供應鏈和生產轉移到美國本土。對此，資深媒體人黃揚明表於節目《新聞大白話》表示，未來相關投資規則還是要在國會好好審核。

黃揚明認為，政府對於此次談判的吹捧低估了他國的能力，如聲稱行政院副院長鄭麗君赴美談判層級很高，但去年中國派出了中國國家主席習近平；日本當時首相石破茂則派了貿易大臣赴美，也不排除本人親自赴美，政府怎麼知道各國元首有無透過各種管道與美國聯繫呢？總統賴清德至今尚未能與美國總統川普熱線，也無法踏上美國國土。他國與美互動程度，台灣恐怕不太能比。

廣告 廣告

黃揚明表示，談判結果從股市來看反應不錯，但台積電為台灣扛下了此次關稅談判的整個責任。企業對美自主投資的2500億美元基本上都是台積電承擔；另一部份的2500億美元若是台積電融資，透過政府信保，金融機構貸款予台積電，比較有信心。但未來2500億美元信用保證，有哪些企業會去？融資程序與門檻為何？還是要在國會內好好審核。但現階端至少傳產不會喘不過氣。



更多風傳媒報導

