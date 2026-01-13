台美關稅降至15%！台積電擴大投資成條件 柯文哲：不要搞得像美積電

記者詹宜庭／台北報導

根據《紐約時報》報導，台美關稅談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15%，而台積電則計畫在亞利桑那州加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。對此，民眾黨前主席柯文哲今（13日）受訪表示，台積電不要最後搞得像美積電，台積電是台灣半導體產業鏈最重要的一環，若搬走就會被掏空，民進黨要做什麼事可以商量，但要講清楚，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

柯文哲上午與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟，並接受媒體聯訪。針對《紐約時報》報導指出，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。柯文哲表示，現在黃國昌剛好在美國訪問，會聚焦軍購案、關稅兩個議題。軍購案是這樣，2024年總統大選的時候，「我是第一個提出台灣國防經費要增加到GDP 3%，天下沒有白吃的午餐，安全防衛要花很多錢，這我們支持，但並不表示錢可以亂花！」

柯文哲指出，到目前為止，已經付錢但還沒有拿到東西的金額已經超過6千億，詳細數字應該接近7千億，付了一大堆錢沒拿到東西，現在又要用兩張A4紙要1.25兆，這大家會很難接受。總統賴清德去國外宣布要軍購，可是在國內他又不解釋，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口，不要每次都說愛台灣，掛個口號就可以為所欲為，也不要每次遇到問題，就拿美國來搪塞。

柯文哲說，關稅就算降5％也跟南韓、日本一樣沒有更優惠，更重要的是拿什麼去換，台積電不要最後搞得像美積電，台積電是台灣半導體產業鏈最重要的一環，若搬走就會被掏空，民進黨要做什麼事可以商量，但要講清楚，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」。

