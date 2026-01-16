台美關稅降至15％、台股創新高 周軒酸藍白立委「雞嘴變鴨嘴」

即時中心／張英傑報導

台美雙方經過多次談判，終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，半導體232關稅條款獲最優惠待遇，令台灣民眾感到士氣大振！不過，政治工作者周軒今（16）日發聲指出，台美關稅談判結果一出來，國民黨跟民眾黨頓時「雞嘴變鴨嘴」；藍白立委還異想天開，列了幾項他們覺得「重要的」115年新興計畫，其中國防部部分，竟然只有「各項生育給付補助到每胎10萬元，預算4000萬新台幣。然後呢？沒了？」，讓他忍不住痛批，提升台灣國防實力，才是真正保障台積電以及所有供應鏈安全嗎？





周軒今天在社群平台發文指出，今天台美關稅談判結果一出來，國民黨跟民眾黨頓時「雞嘴變鴨嘴」，只能抓著「投資美國5000億」，「台積電送美國」這2點打，但很顯然，市場並沒有跟藍白一般見識，台積電今天大漲50元，股價再創新高來到1740元，台股加權指數大漲近600點，來到31408的歷史新高。而藍白其實也沒有真的那麼關心台積電，「除了他們立委手上有買2330股票的」。

接著，周軒表示，今天國民黨跟民眾黨異想天開，列了幾項他們覺得「重要的」115年新興計畫，就要立法院同意他們的提案，「授權」行政院可以動支，「藍白同意你動支的預算」；而我們看到國防部的部分，國民黨跟民眾黨覺得「重要的」是什麼？只有一項，各項生育給付補助到每胎10萬元，預算4000萬新台幣。「然後呢？沒了？」

周軒痛批，國防部的預算只有這樣嗎？國防部的新興計畫只要過這個就夠了嗎？只要處理4000萬就夠了嗎？提升台灣的國防，不才是真正的在保障台積電還有所有供應鏈的安全嗎？結果藍白覺得其他國防預算都不重要了，我如果是美國看到藍白兩黨，尤其是黃國昌，去完美國還敢提這種案子，心裡不擔心才有鬼勒。「請藍白不要再消費台積電了，你們不是真的愛TSMC，你們愛的是你們自己。」

