台美關稅降至15% 周軒：證明政府沒有忽視傳產聲音

[Newtalk新聞] 台美完成關稅談判，對等關稅降至 15% 且不疊加，消息一出，各界普遍振奮。對此，政治工作者周軒指出，傳產養活台灣很多人，他們的聲音卻都比較小，這一次談判的結果，證明了我們的經貿談判團隊是把傳產放在心上的。

周軒在臉書發文引述《工商時報》報導指出，對於台美關稅談判成果的報導，「傳產嗨翻」幾乎沒有負評，都是好評，塑化龍頭台塑集團表示，可舒緩傳產營運壓力，自行車業說，台灣產品以 15％ 關稅進入美國市場具顯著價格優勢，對中高階整車與關鍵零組件出口尤為有利。

他進一步說明，鋼鐵龍頭中鋼表示，對等關稅降低有利於中下游降低成本與接單，對上游鋼廠供料也有幫助，布局最為國際化的紡織業也說，實質幫助不大，但經營壓力減少，傳產養活台灣很多人，他們的聲音卻都比較小，這一次談判的結果，證明了我們的經貿談判團隊是把傳產放在心上的。

周軒強調，當然，也要再一次感謝台積電，Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 始終是台灣最強後盾。

