台美關稅降至15％！她揭專家給95分高評價

▲行政院副院長鄭麗君日前率團前往美國進行第六輪關稅談判，傳出好消息。（圖／記者陳威叡攝，2025.10.02）

[NOWnews今日新聞] 行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元。對此，媒體人周玉蔻指出，2500億包括台積電先前的1650億，政府可能是不方便公開說企業個案，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇業也評價：談得很好！

周玉蔻今早發文指出，美商務部宣布台灣銷美關稅將降為15%，對美投資2500億，行政院也同步發佈新聞稿。而她獨家解讀：2500億投資，加2500億信保基金，結論就是2500億投資！並包括台積電先前的1650億，政府可能不方便公開說企業個案。

周玉蔻認為，談判成果非常好！該守的都守了，該要的要到了。農產品尚未完全揭曉，但賴總統所指跟國安有關的都有保住。

周玉蔻提到，重點是：1、比日韓直接投資金額低；2、雙方多出台美雙向投資；3、還有第一個拿到232最優惠待遇。另外，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇也評價：談得很好，95分！

對此，大批網友也紛紛在底下留言表示：「想起2008年前的，逆風向前行！」、「台灣好，藍白為何如喪考妣？」、「台灣股市大漲！」等。

