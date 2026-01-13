台美關稅降至15％換台積電加碼5座廠？沈政男揭川普兩手策略：協防台灣必要性減半

​台美關稅進入尾聲，根據《紐約時報》引述知情人士的消息指出，台灣和美國關稅將談定15％，而條件之一是台積電需再加碼投資蓋5座晶圓廠。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，川普關稅跟台積電移山填美本應該是兩回事，但被美國結合起來一起跟台灣談判，而主要就是為了晶片，15%關稅根本無關大局。美國協防台灣，一是為了防堵中共，二是確保晶片供應，而台積電移山填美的結果，等於美國協防台灣的必要性減半。

沈政男表示，川普對台關稅的最新消息是輸美關稅將降到15%，跟日韓一樣，另外必須讓台積電赴美國亞利桑那州再蓋5座晶圓廠。現已投資6座，美國將佔先進製程產能的3成，先前說要拉到5成，現在台積電再增加投資5座廠，剛好就是這個數字。也就是說，未來世界的先進製程晶片，一半在台灣，另一半在美國生產，美國在緊急時刻將不必仰賴晶片進口，可以確保美國的晶片供應永遠不虞匱乏。

沈政男指出，美國協防台灣，一是為了防堵中共，二是確保晶片供應，而台積電是護國神山，移山填美的結果是讓兩者去其一，等於美國協防台灣的必要性減半。川普關稅跟台積電移山填美應該是兩回事，但被美國結合起來一起跟台灣談判，而主要就是為了晶片，15%關稅根本無關大局。台積電既然要增加赴美投資，晶片輸美當然也不會比照川普關稅，跟目前一樣。台積電股票當然會再大漲，但未來呢？11座護國神山移到美國，先進製程產量台美各半。

沈政男說，川普日前接受紐約時報訪問，暢談國際政策，然後竟然紐約時報把訪問逐字稿兩萬三千字，全部刊登出來。川普一面控告紐約時報，一面又接受他們的專訪，這就是他的兩手策略：檯面下人吃人，檯面上還是要遵守餐桌禮儀。

沈政男認為，台灣要怎麼應對兩岸問題？就學川普，國防當然要做，硬碰硬的實力當然要有，問題是，餐桌上的禮儀呢？連上餐桌，綠營都拒絕。要開始全面學習川普！跟中國就是要講話、要溝通、要交流、要做生意、要生活在一起，而不是鐵板一塊，一天到晚想著多買一些棍子，人家就不敢打你。

沈政男強調，沒有溝通，充滿誤解之下，增添武器只會升高對立，更容易擦槍走火，絕非經營兩岸關係之道。國際關係的本質就是人吃人，但檯面上還是要拿出餐桌禮儀，而不是一天到晚扳著臉、癟著嘴，彼此怒視。

