台美關稅降至15% 施崇棠：華碩更重視供應鏈韌性

（中央社記者吳家豪台北16日電）台美今天清晨公布對等關稅協議，美國對台灣貨品對等關稅稅率降至15%且不疊加。電腦品牌廠華碩董事長施崇棠下午受訪表示，台美關稅終於底定，當然是好事，對華碩來說，比起評論單一政策，更重要的是怎麼維持供應鏈的韌性和競爭力。

華碩今天在南港展覽館1館舉辦2025尾牙歲末聯歡晚會，施崇棠會前接受媒體採訪指出，華碩持續注意美國總統川普關稅政策，因為這項政策真的造成全球供應鏈的不確定性。

他強調，華碩長期以來一直進行彈性製造的全球布局，持續提升供應鏈的競爭力和韌性，「我們一直覺得過去累積的基礎會有幫助」。儘管川普很難預測，但華碩就是盡最大能力提供解決方案。

施崇棠表示，2025年面對詭譎的關稅和地緣政治衝擊，華碩繳出不錯成績單。展望未來，人們有幸見證人工智慧（AI）領航的第4次工業革命，未來世界將會充斥各種大小的artificial brains（人工腦），直接串接提供智慧。這些artificial brains可以自我學習，適應新的變化，會產生史無前例的典範轉移。

施崇棠說，華碩必須貫徹all in AI（全力投入AI）的策略，終極目標是讓AI無所不在、人人可用，從雲端到邊緣，從PC（個人電腦）到各種實體AI裝置，全面融入生活與工作中。（編輯：張均懋）1150116