台美關稅降至15％有譜？彭博：台高層官員已前往華府、「這公司」投資成關鍵

即時中心／綜合報導

各界關注台美關稅貿易談判進度，近日有報導指出，雙方已接近達成協議，對台進口關稅將降至15％、與日韓相同水準。而根據《彭博社》最新報導，台灣高層官員正前往華盛頓以推動長期停滯的貿易協議。如果達成，將降低美國對台關稅，並將擴大台灣在美投資。

《彭博社》引述消息人士透露，稱行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計將於14日晚間或15日清晨抵達華府，計畫在未來幾天內與川普政府的代表會面。由於此次訪問尚未公開，這些人士要求匿名。

消息人士指出，目前尚不清楚哪些美國官員將參加會談，也不清楚川普是否計畫親自參與；此外，在訪問期間能否敲定協議，仍存在不確定性。

對此，白宮、美國貿易代表辦公室（USTR）、商務部以及駐美台北經濟文化代表處暫未回應置評請求。儘管如此，這次行程標志著華盛頓與台北之間持續數月的談判正進入最後階段。

據知情人士透露，按照正在成形的協議條款，台灣輸美商品的關稅稅率將從目前的20％降至15％，從而與已在去年與川普政府達成協議的日韓兩國，處於同等水準。

知情人士稱，作為交換，台積電將顯著擴大在美國本土的晶片生產投資計畫。作為全球領先的AI先進晶片製造商，台積電將承諾至少在亞利桑那州再新建4座晶片廠；而此前台積電已承諾在該州設立6座工廠和2個先進封裝設施。然而目前尚不清楚，台積電能以多快的速度履行其製造承諾。

若台美能順利簽署協議，一位台灣高級官員表示，這將是重大勝利，因為台灣方面一直試圖在川普與中國國家主席習近平預計4月的會晤舉行前達成協議。

