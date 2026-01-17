台美關稅降至15%！柯文哲卻嗆賴清德「斷送台灣命脈」：政府要說清楚

記者楊士誼／台北報導

台美關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更成為第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。不料藍白陣營卻批評不斷，民眾黨前主席柯文哲今（17）日受訪時稱，政府要講清楚關稅協議的附加條件，台積電要搬走多少，政府也要講清楚，不能因為總統賴清德個人的需要，而斷送台灣的命脈。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

柯文哲今天前往嘉義替參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷輔選，柯文哲在受訪時表示，關稅15%現在跟日韓一樣，問題是附加條件是怎麼一回事？他認為，政府要講清楚關稅協議的附加條件，特別是台積電是台灣的命脈，台積電要搬走多少？政府要講清楚，不能因為賴清德個人的需要而斷送台灣的命脈。

