台美關稅降至15％ 柯文哲稱台積電是台灣命脈談判條件應講清楚

民眾黨黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲等人今到嘉義市為張啓楷參選嘉義市長站台。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕台美關稅談判結束，台灣對美關稅降至15%且不疊加，並取得「232條款」最優惠待遇，引發在野人士「台積電要被賣了」等質疑聲浪。民眾黨創黨主席柯文哲今出席黨籍立委張啓楷參選嘉義市長記者會受訪表示，出口美國的關稅調降至15%且不疊加，稅率與日、韓相同，但到底談判時的附加條件是怎麼一回事？附加條件要講清楚，尤其台積電是台灣的命脈，台積電要搬走(至美國)多少？政府要說清楚，不能因為總統賴清德的個人需要，斷送台灣未來命脈，這個要出來講清楚。

張啓楷說，台積電將進駐嘉義縣，許多工程師選擇落腳嘉義市生活，台灣若用台積電擴大投資換得關稅15%條件，可能將衝擊台積電在嘉義的投資，這都要進一步好好處理，尤其晶圓製造的核心技術等更先進技術，都要留在台灣，整個台積電都搬到美國，恐從護國神山變成半屏山。

