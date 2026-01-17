（圖／翻攝自民眾之聲YouTube直播）





台美關稅談判落幕，對等關稅降為15%且不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇等多項共識。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今(17)日表示，政府應講清楚其他附加條件，特別是台積電是台灣的命脈，整個台積電要搬走多少，政府要講清楚，不能為了賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈。

行政院16日透過新聞稿表示，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

廣告 廣告

柯文哲今日下午出席「張啓楷參選嘉義市長」記者會，被問到台美關稅議題時表示，關稅15%當然現在是跟日本、南韓是一樣，但問題是其他的附加條件到底是怎麼一回事？所以是這樣，重點還不是在那個價格，重點是說其他的附帶條件是什麼，這個要講清楚。

柯文哲說，特別是台積電是台灣的命脈，這個整個台積電要搬走多少，這個政府要講清楚，這個不能為了你賴清德個人的需要，斷送台灣未來命脈，這個真的要講清楚。

更多新聞推薦

● 台美關稅降至15％ 柯文哲：政府應講清楚附加條件