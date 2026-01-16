台美關稅降至15% 機械公會：可再創佳績深化合作

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台美今天清晨公布對等關稅協議，美國對台灣貨品對等關稅稅率降至15%且不疊加。台灣機械工業同業公會下午指出，這等於爭取到與競爭對手國公平的競爭基礎，近期機械產業出口穩健成長，可藉由此次關稅談判的利多再創佳績，並深化台美雙方合作。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台美達成數項共識。第1，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率；第2，半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇；第3，「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈；第4，台美雙方承諾建立「雙向投資機制」。

機械公會下午發布新聞稿指出，此次對美關稅談判爭取到對等關稅15%且不疊加，為台灣許多產業爭取到與日本、韓國等競爭對手國重回公平的出發點，公會非常感謝談判團隊與政府相關部門通力合作。

公會指出，談判團隊與政府相關單位包括經濟部、財政部與勞動部等單位，多次與產業溝通瞭解廠商痛點與需求，透過鍥而不捨努力，讓台灣產業能夠重新站穩腳步，根留台灣，布局全球。公會期待能夠藉由此次談判，深化台美雙方合作，讓台灣成為美國重要的合作夥伴。

展望機械產業前景，公會表示，對美關稅調降後，將有利台灣機械產品對美國出口，帶給機械產業許多有利商機；尤其爭取到半導體及其衍生品關稅最優惠待遇，同時也取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇，可鼓勵美國買主或有意拓展美國市場的廠商，加大對台採購力道，預計將成為對美出口成長相當有利的助力。

觀察對工具機產業影響，機械公會指出，工具機業目前仍是相對辛苦的產業，2025年出口值僅20億美元，創2009年全球金融危機以來出口新低，其中對美國出口也受關稅影響。

機械公會預期，對美關稅調降後，不利條件因素消失，包括鋼、鋁衍生品等232關稅最優惠待遇，將有助工具機與相關零組件出口成長，對廠商來說是值得振奮的消息。

觀察匯率因素，機械公會坦言，新台幣匯率較競爭對手國強勢，仍持續影響台灣機械產業出口競爭力，影響不可小覷。公會建議，政府仍需持續關注新台幣匯率與競爭對手國的升貶關係，維持台灣機械產品出口競爭力。（編輯：張良知）1150116