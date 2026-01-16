台美關稅降至15% 機械工具機：與日韓歐洲公平競爭

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台美今天清晨公布對等關稅協議，美國對台灣貨品對等關稅稅率降至15%且不疊加，台灣機械公會和工具機產業大老指出，藉此台灣機械和工具機產品出口關稅，可與日本、韓國與歐洲等競爭對手起跑點一致，是正向影響，不過匯率因素更關鍵，持續關注對手國貨幣貶值對台灣出口競爭力影響。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台美經貿工作小組表示，這將與日、韓、歐盟的競爭立足點拉齊，稅率調降後，台灣工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

台灣工具機暨零組件工業同業公會數據顯示，8月初美國對台暫定對等關稅20%，工具機產品出口美國，仍要加上原本稅率，例如綜合加工機原有稅率3.3%至4.2%、車床原稅率4.2%至4.4%、機械零組件原稅率8%等，再加上20%暫定對等關稅。

台灣機械公會同業公會理事長莊大立接受記者電訪指出，台灣與美國對等關稅降至15%，代表台灣機械產業與日本和韓國競爭業者站在同一立足點，出口競爭力「大家都一樣」。

他表示，機械產業的競爭力是相對的，若有廠商在美國提前布局庫存，「占有較多優勢」，可用之前未加關稅的較低成本出貨。

至於在匯率部分，莊大立表示，匯率動向是相對的，仍期盼與競爭國匯率趨勢縮小差距。

展望今年機械產業產值表現，莊大立重申目標成長5%至10%，預期第2季產業景氣可逐步回溫。

機械公會先前指出，新台幣匯率較日本和韓國等競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭力，加上中國大陸出口低價搶單，使得台灣工具機在標準機型與泛用機型，無法在價格上與日韓與中國大陸等地業者競爭，是目前造成工具機出口金額減少的重要因素。

工具機廠程泰集團會長楊德華接受記者電訪指出，美國在2025年已成為台灣機械出口最大市場，美國更是程泰集團最重要的市場，因為美國客戶多採用高階工具機產品，日本、韓國和歐洲廠商是台灣工具機產業的主要競爭對手，其中日本工具機廠商主要出口至中國大陸和美國。

楊德華表示，現在台灣與美國對等關稅降至15%，與日本、韓國和歐洲一樣，台灣業者處於競爭立足點平等，但從匯率來看，日圓和韓元兌美元貶值幅度大，台灣外銷產業除了大宗的半導體和電子產業外，還包括機械與工具機、腳踏車、水五金、手工具等，「傳統產業仍然辛苦」。

楊德華引述數據指出，台灣工具機產業出口暢旺時，最高一年出口值可到44億美元，但2025年全年出口值僅20億美元「腰斬」。

楊德華表示，傳統產業支撐台灣勞動力，若工具機和台灣其他產業出口繼續下滑，衝擊台灣整體經濟景氣，他認為，從台灣整體出口來看，匯率因素比關稅因素更關鍵。

觀察程泰集團出口分布，楊德華說明，美國市場占比約10%、墨西哥和加拿大合計占比5%，預期美台對等關稅降至15%，程泰對北美市場出口比重有機會升至20%，但仍要觀察匯率變化。

工具機廠東台精機董事長嚴瑞雄接受記者採訪表示，台美關稅拍板定案為15%，與日本、韓國等主要競爭國家相同，代表台灣工具機廠商能站在相同的起跑線上競爭，這對整體產業環境是正向影響。

嚴瑞雄說明，當關稅條件趨於一致後，市場競爭將更回歸到產品技術、製程能力與服務價值本身。

觀察匯率因素，嚴瑞雄指出，從工具機產業實際營運觀察，匯率變化對接單結構、成本配置與整體獲利表現影響，往往更關鍵且持續性。

嚴瑞雄指出，經過2025年市場波動經驗，東台已將匯率因素納入日常營運管理與風險評估重點，面對全球製造業結構加速調整與市場競爭型態轉變，集團已啟動新一階段轉型布局。（編輯：楊凱翔）1150116