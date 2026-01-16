台美關稅降至15% 機械、工具機更看重1因素

▲台美關稅降至15%，機械工具機：與日韓歐洲公平競爭（圖／資料照）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，台灣機械公會和工具機產業界認為是「正向影響」，在台灣機械和工具機產品出口關稅，可與日本、韓國與歐洲等競爭對手起跑點一致，不過匯率因素更關鍵，持續關注對手國貨幣貶值對台灣出口競爭力影響。

針對台灣與美國對等關稅降至15%，台灣機械公會同業公會理事長莊大立認為，此意義代表台灣機械產業與日本和韓國競爭業者站在同一立足點，不過在匯率部分，因為動向是相對的，仍期盼與競爭國匯率趨勢縮小差距，對今年機械產業產值表現目標成長5%至10%，預期第2季產業景氣可逐步回溫。

工具機廠程泰集團會長楊德華則指出，美國在2025年已成為台灣機械出口最大市場，美國更是程泰集團最重要的市場，因為美國客戶多採用高階工具機產品，楊德華表示，現在台灣與美國對等關稅降至15%，與主要對手日本、韓國和歐洲一樣，讓台灣業者處於競爭立足點平等，但從匯率來看，日圓和韓元兌美元貶值幅度大，直言「傳統產業仍然辛苦」，因此認為從整體出口來看「匯率因素比關稅因素更關鍵。」

