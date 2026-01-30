台美關稅降至15%沒加分？鄭麗君民調大輸蔣萬安 郭正亮揭北市民不買帳原因

迎戰年底九合一大選，各黨提名作業陸續展開，民進黨雖已提前完成多個縣市首長提名，台北市掛帥人選卻遲遲未定。前立委郭正亮在節目《亮話天下》中引述《震傳媒》最新民調指出，儘管綠營近期有意以「關稅談判勝利」為主軸，力拱行政院副院長鄭麗君參選，但民調結果恐讓總統兼民進黨主席賴清德「大失所望」。

郭正亮引述《震傳媒》針對台北市所做的民調指出，民進黨宣稱關稅談判為「重大勝利」，賴清德原本可能期待對美關稅由20%降至15%能在北市加分，然而，台北市對整體施政評價卻呈現「不滿意高於滿意」，不滿意度達51.1%、滿意度僅39.7%。郭正亮直言，結果顯示「台北市民根本不買帳」，並指出連民進黨新潮流大老林濁水都稱「難以理解事態如此嚴重」。

郭正亮將矛頭指向綠營在關稅談判過程中缺乏透明度。他強調，台美經貿談判不只關稅一項，還牽涉對美投資與進口開放等三大面向；其中，對美投資規模與供應鏈外移的疑慮，才是台北市民最有感的部分。

至於進口開放與減讓項目，郭正亮批判，政府至今未完整對外說明，也未提出產業衝擊評估，「你當年怎麼質疑ECFA、要求人家打破黑箱？你自己現在全部都黑箱。」他並質疑，「到現在進口關稅、哪些產業要進來、要減讓多少關稅，我們都不知道，衝擊有多大，不知道！基改食品可不可以進國中小學校園，不知道！健保用藥是不是要調高價格，不知道！通通不知道！」

此外，該民調也比對多位綠營潛在人選與現任台北市長蔣萬安對決的情況，結果顯示蔣萬安皆大幅領先。郭正亮分析，蔣萬安對上行政院長卓榮泰時，民調為62.7%對24%，領先幅度將近2倍半；若由鄭麗君參戰，蔣萬安同樣明顯占優勢，兩者差距達33個百分點。相較之下，立委王世堅表現相對佳，以32.7%對上蔣萬安的52%。郭正亮指出，王世堅過去在經貿談判透明化、是否推動大罷免等議題上，至少還有一定的堅持，多次展現與黨內主流不同的立場，因此民調落後幅度相對較低，較其他綠營人選更具競爭性。

台北市長蔣萬安目前民調領先綠營多位潛在人選。（資料照，柯承惠攝）

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

