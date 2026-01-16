台美關稅降至15% 法人：優於預期、按讚4突破點

（中央社記者江明晏台北16日電）台美關稅談判今天出爐，投顧按讚4突破點，包括關稅降至15%，與日韓競爭立足點相同，台灣獲全球首例半導體關稅最優惠等。法人認為，整體而言，協議優於預期，確立半導體與AI長線發展，產地在台且外銷美國的傳產業者將大幅受惠。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

台新投顧今天發布訊息指出，台美關稅談判有4大突破重點。第一，「最優惠盟國待遇」，關稅降至15%，稅率不疊加原MFN稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點，也大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

第二，台灣獲得全球首例半導體關稅最優惠待遇，美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率，台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場布局不確定性，而優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。

第三，獨創「台灣模式」供應鏈合作，不同於日、韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主；企業自主投資2500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高2500億美元的信用保證額度支持；美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

第四，全球AI供應鏈戰略夥伴，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）；美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

至於對台股的影響，台新投顧指出，協議優於預期，加上台積電法人說明會展望佳，確立半導體與AI長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學，長期看好台股高點拚36000點。

台新投顧更認為，傳統產業是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主的產業將大幅受惠。重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。金融業則因為2500億美元信保額度，將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

萬寶投顧執行長王榮旭對中央社記者表示，整體來看，這波關稅調整對科技股的影響不大。台灣科技廠商早已提前因應，許多銷往美國的產品，透過第三地生產並適用「美墨加協定」（USMCA），實際衝擊已降到最低。

王榮旭說明，傳產族群中，輸往美國比重較高的主要集中在工具機與重電產業，今天股價表現相對突出。台、日、韓同為出口導向經濟體，關稅條件至少回到與主要競爭對手一致的起跑點，對電子與傳產族群都有利。

對台股而言，他指出，不確定因素的解除本身就是一大利多，不過市場已有預期，再加上台股近期指數累計已上漲2000點，相關利多在盤面上陸續發酵。

此外，關稅談判也有助於推動台廠加大在美投資布局。王榮旭說明，若由政府出面提供擔保，有助於企業取得較佳融資條件，進一步加速台灣廠商赴美設廠。不過，企業「將本求利」才是關鍵，要考量較高投資成本、強化連結美系客戶的權衡。

美方也有意擴大對台投資「五大信賴產業」，包括半導體、AI、國防、安控、通訊與生技，啟動雙向投資機制。王榮旭表示，台美國防相關產業具備明確的「去中化」目標，這更是歐美全球趨勢，透過與台灣合作、聚焦去紅化供應鏈，更有機會打造高CP值、有競爭力的商業模式。（編輯：張良知）1150116