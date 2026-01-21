台美關稅降至15%！ 環球晶董座徐秀蘭：產業界「鬆了一口氣」

環球晶週三舉辦媒體茶敘，董事長徐秀蘭接受媒體聯訪。戴嘉芬攝



台美關稅拍板定案，台灣稅率是與日韓相同的15%。環球晶董事長徐秀蘭對談判結果表達正面看法，她直言台灣適用的稅率定調為15%，而非原先擔憂的 20%，讓台灣整體出口產業「鬆了一口氣」。

徐秀蘭今日（1/21）接受聯訪表示，這次台美關稅談判的結果，對台灣產業界是極大的鼓舞。她強調：「付20%跟付15%的對等關稅，其實對出口競爭力就有很大的差別，尤其是毛利本身就不多的產業。」

徐秀蘭表示，台灣與多數貿易盟國同樣維持在15%的稅率水平，而非被孤立課以重稅，這確保了台灣全產業在面對全球競爭時，不會在起跑點就陷入劣勢，「很感激政府此次談到對產業非常有幫助的結果」。

針對攸關半導體關稅的《貿易擴張法》232條款，徐秀蘭釐清，目前的公告主要針對先進製程元件本身，而非矽晶圓（Silicon Wafer）等供應鏈全貌。「具體對於 Silicon Wafer 的條款還沒有談到，但方向是肯定的。」

她觀察到，美國政府正透過關稅手段，明確傳遞「鼓勵製造業回流美國」的信號。以環球晶而言，我們正全力加快德州廠的建廠進度，以爭取相關的免稅配額，強化在地供貨穩定度。

徐秀蘭認為，雖然232條款仍有後續公告，但環球晶目前在台、韓、日、歐、美等六國的同步擴產，正精準踩於各國重視「在地供應（Local Supply）」的浪尖上。

另談到是否再加碼美國投資？徐秀蘭回應，我們的客戶已開始詢問，唯恐德州第一期工廠產能不夠。因此，目前已請設計師進行第二期工廠的前期設計，屆時若客戶真的需要，彼此間有了承諾，我們就可藉此縮短建廠時程，因為在方向上，台美雙邊政府都是鼓勵的。AI需求仍在成長，而美國是AI最重要的市場。

