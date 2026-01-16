台美關稅降至15％背後代價 葛如鈞批：台灣付出15兆「搬家費」

國民黨立委葛如鈞。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院今（16）日對外宣布台美關稅談判結果，雙方達成關稅稅率15%的共識。不過，國民黨立委葛如鈞隨即提出強烈質疑，痛批政府「喪事喜辦」，直指台灣為換取關稅條件，承諾高達5,000億美元、約新台幣15兆元的對美投資，形同付出天價「搬家費」，把「護國神山」整座送給美國。

葛如鈞表示，15兆元是什麼概念？台灣一年總預算約3兆元，等同於整整五年的中央政府預算。他質疑，賴清德總統不只花掉自己任期內能動用的資源，還等同於預支下一任總統的年度支出，形容這樣的作法「就像山道猴子」，恐怕把台灣帶往絕路。

他進一步比較指出，日本經濟體規模約為台灣的五倍，談判承諾金額約5,500億美元，與台灣相近；韓國經濟規模約為台灣的兩倍，承諾金額僅約3,000多億美元，反而比台灣少。他質疑，台灣經濟規模最小，卻付出比韓國多、與日本相當的天價代價，形同繳交高額「保護費」。

在投資內容上，葛如鈞也提出質疑。他表示，日本並未將皮卡丘、瑪利歐等代表性產業或品牌送往美國，韓國也沒有把三星、現代汽車的總部搬到美國，但賴清德政府所謂的「台灣模式」，卻是承諾將半導體供應鏈與園區整組移往美國。他批評，這已不是「護國神山」，而是「愚公移山」，把整座山連根拔起。

葛如鈞直言，台灣花了15兆元，不是買保險，而是付運費，把自己的寶藏送人，這不僅掏空台灣的技術實力，更是將經濟命脈雙手奉上。

他最後提出質疑，為何美國急著要把半導體產業與供應鏈從台灣移走？原因就在於美方認定台灣「兵兇戰危」，供應鏈放在台灣並不安全。他反問，究竟是誰讓兩岸局勢走到今天這一步？葛如鈞認為，正是賴清德政府的路線所致。

葛如鈞痛批，民進黨政府一方面讓兩岸局勢升高風險，另一方面又用天文數字的資金，把護國神山送走求生，質疑這是否就是民進黨口中的「愛台灣、護台灣」，還是實際上「賣台灣、債留子孫」，呼籲社會嚴肅面對這筆龐大代價背後的政治與經濟風險。

