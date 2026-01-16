台美關稅降至15%與日韓相同 黃士修曝問題關鍵：不應該開香檳

台美關稅談判歷時9個月，美國今（16）日終於宣布將台灣關稅降至15%，此稅率和日本、韓國完全相同，有助企業創造更有利的競爭條件。行政院長卓榮泰表示，台灣以「台灣模式」與美方進行供應鏈合作，而台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，台灣就是山，可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修在臉書發文指出，我國爭取到「最優惠盟國待遇」，而重點是「與日、韓、歐盟齊平」，這一點不應該開香檳，因為只是站在基本起跑線。

黃士修提到，民進黨批評藍白以「放任台積電赴美投資」，作為彈劾總統賴清德，民進黨立委莊瑞雄的理由是，「政府持股台積電6.38%，若涉及國安、經濟發展、核心技術，自然可以禁止或限制。」黃士修對此說道，「委員可能腦子不太靈光，只會想摸摸派對。人家就是在問，為何能限制而不限制，拿去做交換？但我個人認為，除非達顯有違法等級（羅唯仁案），否則政府不可能限制民間企業。中華民國政府雖是台積電最大單一股東，也才6%多。外資持有台積電超過7成股份，訂單主力也在美國。過去近40年，從未做出赴美設廠的決策。因為在商言商，不符合比較利益。」

對於「以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈」、「確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係」等說詞，黃士修認為，都是美化修辭，卡進供應鏈本來就是台灣該扮演的角色，也不用太過批評。

至於有人提到「去年台積電股價1400元，如今已超過1700元」，黃士修直言，「台積電造就台股3萬點榮景，跟民進黨沒什麼關係。」回顧歷史，2018年，行政院永續委員會徐光蓉點名台積電高耗能，要趕出台灣；現任總統府氣候委員會委員趙家緯配合造假報告，宣稱用電零成長。這些側翼當時被罵爆，才趕緊收手，「在AI算力時代，還有哪個智障敢說台積電高耗能、應該用電零成長呀？」

另外，黃士修指出，2023年，蔡英文政府澄清自執政以來，國發基金並未釋股，但官方圖表秀出，從1998年至2005年，政府12次釋股，股份從26%掉到6%。李登輝2年先不算，陳水扁5年，又是民進黨執政時期。2025年，民進黨自己列出台積電歷年投資，自陳水扁執政起，有新加坡、南京、熊本、德勒斯登，最後才是亞利桑那。且每次台積電海外設廠，都在民進黨執政時期。黃士修提到，美國發起的關稅戰，也是台積電董事長魏哲家先飛去美國見川普，會談笑呵呵，再回來跟賴清德開記者會，擺一副臭臉。

