台美關稅降至15% 陳其邁：盼有好配套助傳產布局

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台美關稅達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有最惠國待遇稅率（MFN）等目標。高雄市長陳其邁今天表示，這可讓高雄傳統產業暫鬆一口氣，但也盼政府有好的配套措施助產業布局全球。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，要對行政院副院長鄭麗君及其談判團隊給予高度肯定，尤其高雄中小企業、傳統產業非常多，談判結果可讓這些產業暫時鬆一口氣，也對高雄產業發展有利。

廣告 廣告

陳其邁說，也希望政府能有好的完整配套措施，能協助產業把握契機，輔導業者在美國或全球布局時能搶得先機，「我想政府有完整配套措施非常重要，希望政府不管在資金、設廠或市場布局，都能給傳統產業更多支持或補助」。

對於高雄市警察局今天下午將舉行警察局卸、新任局長交接典禮，陳其邁說，警察局長最重要工作就是要貫徹法律執行、強力打擊犯罪及維護治安；盼新局長盡速了解高雄治安狀況，馬上上手，讓治安工作同步接軌沒有中斷。

陳其邁說，警察局長要維持治安，同時精進警察同仁待遇，及結合智慧與科技提升打擊犯罪工作；另外，高雄活動多，如何在大型活動人潮多時進一步預防犯罪，加強勤務工作，保障活動順利進行也很重要。

另外，對於中天電視台記者林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見，陳其邁說，案件偵辦中，尊重司法調查，也希望司法盡速查明真相，以了解相關涉案情節。（編輯：陳仁華）1150120