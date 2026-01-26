台美關稅降至15% 首個取得232條款優惠國家
歷經9個月談判，台美關稅終於定案。台灣稅率調降為15%，不疊加最惠國待遇稅率，還領先全球率先取得半導體跟衍生品232條款的最優惠待遇，比日韓更勝一籌。
用15%關稅換自主投資 在野政黨憂掏空台灣
川普政府拍板以15%關稅，換取台灣科技業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用、電子製造等相關產業，台灣政府則提供2500億美元信用擔保。
台灣在野陣營認為，美國重視晶片產業，分散風險的戰略考量，使得台灣的矽盾變薄了，但專家認為掏空說法背離事實。
美欲引進台半導體產能 專家:轉移供應鏈需時間
美國希望大幅提高本土晶片的自製率，最快的方法就是將台灣經驗複製貼上。
不過分析師認為，半導體供應鏈的轉移，需要非常長的時間，才會出現明顯的變化，所以川普要在任內將台灣半導體產能乾坤大挪移，根本是不可能。
台美關稅達成協議 先進製程根留台灣
台美關稅達成協議，外傳台積電也參與了協商過程，台樍電財務長黃仁昭否認，還強調最先進的製程將會根留台灣。
責任編輯／李家成
