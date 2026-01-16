台美關稅降至15％ 高市府：有利半導體與高階製造產業發展

行政院16日公布台美關稅談判結果，確認對等關稅15％不疊加，對此，高市府表示，此談判結果將強化台美高科技合作基礎，也為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境。（本報資料照片）

行政院16日公布台美關稅談判結果，確認對等關稅15％不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇，及汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇。對此，高市府表示，此談判結果將強化台美高科技合作基礎，也為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利環境。

高市府指出，高雄近年全力推動產業轉型，成功打造半導體S廊帶產業落地高雄，台積電於高雄Fab22廠所生產的2奈米（N2）製程，已於民國114年底進入量產階段，並串聯IC設計、晶圓製造、封測及材料設備等半導體生態系加碼投資，完善高雄成為全球半導體最先進製程產業聚落。此次關稅談判結果，將鞏固高雄及台灣半導體產業於全球市場競爭力。

此外，高市府將密切觀察與美方協商中有關農、漁、畜產品的最終關稅適用結果，確保在拓展國際市場的同時，兼顧在地農漁民與產業的實質利益。例如高市吳郭魚及鱸魚輸美市占率約占全國出口比例0.04％及0.21％，調降對等關稅至15％有助緩解我國水產品外銷美國的關稅壓力。

高市府表示，高雄做為全球扣件生產重鎮，產值占全台超過5成，其中北美市場更是高雄扣件業的主力出口市場，占台灣整體出口比例超過5成。將持續與產業工協會及園區服務中心建立合作平台，即時掌握及評估產業受影響範圍及需求，並積極引導業者由低價競爭轉向高值化、數位化及低碳化的「雙軸轉型」發展。

遊艇製造產業也深受美國市場影響，出口占比達8成，其中高雄市更占全國遊艇出口總金額8成以上。此次關稅調降已與其他主要遊艇製造國家稅率相當，使高雄市遊艇產業於國際市場具備同等競爭條件；目前新增關稅多由國外買方吸收，對業者衝擊相對有限。

高市府指出，整體而言，市府已於今年度增列預算於扶植企業轉型與外銷拓展，並將持續整合中央資源，與經濟部產業競爭力輔導團緊密合作，攜手高雄產業應對全球市場新機。

