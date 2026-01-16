台美關稅降至15%！龔明鑫心情「撥雲見日」：傳產獲得與日韓公平競爭立足點

​台美關稅終於敲定，經濟部長龔明鑫今（16）日受訪時表示，此刻心情如同「撥雲見日、破繭而出」。龔明鑫透露，今日清晨四點得知談判結果後，收到工具機公會傳訊致謝，股市與產業界也都有正面回應，代表各界對此次談判成果的高度肯定。龔明鑫指出，此次成果不僅讓傳統產業獲得與日韓公平競爭的立足點，更確保了台灣在先進半導體製程的全球關鍵地位。

傳產關稅立足點齊平 擺脫長期競爭劣勢

龔明鑫坦言，過去他最掛心的就是中小企業與傳統產業的處境。由於台美之間缺乏自由貿易協定（FTA），相較於擁有美韓FTA的競爭對手，台灣產品長期處於關稅劣勢。此次談判雖未簽署FTA，但成功將關稅拉平至15%的優惠稅率。

以工具機產業為例，過去面臨高額關稅壓力，甚至一度有課徵百分之40的情況，如今與日韓等國拉回同等起跑線。龔明鑫轉述工具機公會理事長陳柏佳的看法表示，產業界不怕競爭，只要能在公平的立足點上，台灣廠商就會盡全力拚搏。

​針對外界關注的美國「232條款」調查，龔明鑫表示，過去這項調查讓產業界心情浮動，如今隨著談判結果出爐，不確定性已完全消除。對於台灣出口佔比極高的資通訊（ICT）產業，只要符合特定條件，基本上都能獲得豁免並享有零關稅待遇。這意味著台灣高科技產業在美國市場不僅享有「最惠國待遇」，甚至擁有比競爭對手更佳的經營條件。

雙向投資補強供應鏈 鎖定五大信賴產業

在雙向投資部分，協議中特別提及美方企業將加強對台灣「五大信賴產業」及生技產業的投資。龔明鑫分析，台灣雖在邏輯晶片代工位居全球第一，但在記憶體、材料與設備領域仍有不足，而這正是美國強項。透過雙向合作，台灣可望補足半導體生態系的缺口，並進一步在軍工無人機、智慧機器人及量子科技等下世代產業上，引進美方技術共同發展。

龔明鑫感謝各方的努力，讓談判成果完全契合經濟部既定政策方向，即協助傳產與中小企業升級轉型，同時推動高科技產業全球佈局，為台灣經濟發展奠定長遠基礎。

