台美關稅降至15%、AI股反彈 投顧：有利台股再創高

（中央社記者吳家豪台北16日電）台灣輸美關稅降至15%不疊加，半導體獲232關稅最優惠待遇，台積電業績亮眼激勵人工智慧（AI）類股反彈，台積電美國存託憑證（ADR）飆漲4.44%。投顧指出，台股目前多頭格局進入高檔震盪修正期，考量台積電財報亮眼、台美關稅拍板15%、川普對伊朗動武風險下降等因素，均有利台股再創新高。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

美股道瓊工業指數15日終場上漲292.81點或0.60%，收49442.44點；標普500指數上漲17.87點或0.26%，收6944.47點；以科技股為主的那斯達克指數上漲58.27點或0.25%，收23530.02點；費城半導體指數上漲135.82點或1.76%，收7837.30點。

台股加權指數15日終場下跌131.2點，收在30810.58點，跌幅0.42%，成交金額新台幣6480.66億元。電子股下跌0.88%，金融股漲0.89%；櫃買指數翻紅，收在291.16點，漲幅0.19%，指數續創約25年新高。

三大法人15日合計賣超86.91億元，自營商賣超58.43億元，投信賣超26.19億元，外資及陸資賣超2.29億元。外資連10賣台積電，合計賣超逾8.9萬張。

晶圓代工廠台積電15日下午舉行法人說明會，釋出不少正面訊息，2025年第4季營收與毛利率表現皆優於預期，營收與獲利同創歷史新高，單季每股純益達19.5元；2025年美元營收成長35.9%，新台幣營收與獲利也都創下新高，每股純益66.25元。

台積電董事長暨總裁魏哲家預期，2026年將持續強勁成長，美元營收可望成長近30%，表現依然優於業界水準。

代工廠廣達15日舉辦尾牙旺年會，董事長林百里表示，未來3年可能都是AI爆發期，超級電腦和超級模型的功能加起來，就是應用爆發的時候，「我看未來幾年我們都有非常好的機會。」（編輯：楊凱翔）1150116