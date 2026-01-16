台美關稅降至15％ AIT讚前所未有的承諾：具歷史意義貿易協議

台美關稅拍板降至15％，AIT表示，簽署一項具有歷史意義貿易協議。（資料照）

台美關稅今（16日）拍板，行政院及美國商務部皆證實，我國取得對等關稅15%不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，對此，美國在台協會（AIT）稍早也做出回應，表示台美簽署了一項具有歷史意義的貿易協議，除了大幅推動美國半導體產業外，也建立美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係。

美國在台協會今（16日）指出，與駐美國台北經濟文化代表處簽署了一項具有歷史意義貿易協議，是「前所未有的承諾」，將強化美國經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全，協議也建立美國與台灣的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。

根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作；該協議也將透過可預期的關稅架構，促進更加平衡的貿易，同時也簡列幾項協議內容。

台美關稅由先前的20％降至15％，且附帶2,500億美元投資，對比主要競爭對手日、韓等國對美關稅，競爭力相對提升，不過在野的國民黨、民眾黨似乎對於15％不甚滿意，國民黨主席鄭麗文稱，國力與產業根基遭「搬空」，形同「殺雞取卵」，民眾黨則透過聲明表示「高度憂慮」，並要求執政黨說明：「為讓川普滿意，台灣還要再退讓多少？」





