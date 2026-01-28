台美關稅 何欣純點名江啟臣稱「嚴審」：黑臉想要扮給誰看

記者李鴻典／台北報導

因南韓「國會卡關」，美國總統川普宣布將關稅自15%調升到25%；民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（28）天點名立法院副院長江啟臣，她說，江啟臣口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」，最後變成「拒審、不審、不給過」？台美關稅因此出現變局？跟韓國一樣關稅被上調更高？

何欣純今（28）天點名立法院副院長江啟臣，她說，江啟臣口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」。（圖／翻攝畫面）

何欣純指出，美、韓原本談好的15%關稅，因為「國會卡關」不給過，所以被美國立即調升到25%，這個警訊，台灣必須好好思考。

何欣純說，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，對台灣中小企業、或傳統基礎產業來說，關稅能夠談到15%，跟日、韓對手站在相同起跑點，台中產業重鎮的機械、工具機、手工具公會等都公開表示支持。

何欣純表示，好消息一傳回台灣，江啟臣副院長第一時間跳出來，卻是帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」，當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

尤其全民看到中央政府總預算、強化國防韌性特別條例，已經連續10度被在野藍白封殺，連交付審查討論都不行。全國民眾、中小企業主、跟廣大勞工朋友都擔心，江副院長口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」，最後變成「拒審、不審、不給過」？台美關稅因此出現變局？跟韓國一樣關稅被上調更高？

何欣純也提到，就連全國商總許舒博理事長都表示，別擋15%關稅，否則民意會大反撲；我還是要強調，「經濟產業沒有顏色、也不需要顏色」，呼籲各界、尤其立法院在野藍白政黨，能夠以經濟民生為念，不分黨派支持台美好不容易談妥15%關稅、不疊加的成果，朝野一致為台灣拚經濟！

針對何欣純質疑，江啟臣回應，立法院至今仍未收到與台美關稅談判有關的協議文本，且依《條約締結法》規定，只要是對外洽簽、攸關國家利益的協議，都必須送立法院審議，這是法律要求國會的義務。

何欣純指出，美、韓原本談好的15%關稅，因為「國會卡關」不給過，所以被美國立即調升到25%，這個警訊，台灣必須好好思考。（圖／翻攝自何欣純臉書）

