台美關稅、半導體232條款將出爐！鄭麗君率談判團隊再赴美「爭4大目標」：第六輪磋商後隨即公布結論

外媒報導指台美關稅談判將達成協議，且是日韓同步的「15%不疊加」稅率。行政院台美經貿工作小組周四（1/15）說明，在與美方商定時程後，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率我方團隊，即於1/14晚間出發赴美。 台美經貿工作小組重申，此行有4項談判目標：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈等；第四，促進台美貿易平衡。 台美經貿工作小組也指出，此次磋商後，台美雙方預計將對外宣布共識內容，後續我方將另擇期與美國貿易代表署（USTR）就台美貿易協議簽署文件。

台美關稅談判有進展 或與日韓同步15%不疊加

《紐約時報》日前報導，川普政府即將與台灣達成一項貿易協議，報導引述三位知情人士透露，這項已談判數月的協議正在進行法律審查，預計本月會公布，協議內容包括將美國對台灣商品的關稅稅率降至15%，與去年日本和韓國達成的協議稅率一致，同時要求台積電大幅增加在美投資。

外媒報導流出的協議草案，台美雙方達成了以下兩大關鍵共識：

1. 關稅減讓： 美國將對台灣進口貨品的關稅稅率從現行的 20% 調降至 15%。此舉將使台灣與日本、南韓等盟友享有同等的「對等關稅」待遇，緩解自 2025 年起施加的關稅壁壘對台灣電子、機械及傳統產業帶來的出口成本壓力。

2. 台積電加碼： 作為交換，台積電已同意在美國亞利桑那州（Arizona）現有的投資計畫基礎上，額外增建至少 5 座半導體晶圓廠。這將使台積電在美廠區的總體規模大幅超出原先規劃，預計總投資金額將攀升至數千億美元級別。

鄭麗君、楊珍妮1/14率團赴美磋商 爭取四大談判目標

台美經貿工作小組周四表示，由鄭麗君、楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1/14晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

台美經貿工作小組說明，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美關稅快達結論！第六輪磋商後將公布內容

台美經貿工作小組表示，此次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，台美經貿工作小組補充，針對美國白宮於美國時間1/14所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體，及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在此次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

