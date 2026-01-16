台美關稅、台積電法說雙利多 台股終場漲598點 台積電收1740元

台股今（16）日受台美關稅談判結果與台積電（2330）法說利多激勵，指數開高走高，終場大漲598.12點，以31,408.7點作收，成交值達8,233.61億元，再創收盤新高。台積電法說繳出亮眼成績單，助攻今天盤中衝上1,750元、收在1,740元，不僅刷新歷史收盤紀錄，成為推升台股的最大動能。

權值股領軍衝鋒 台積電、台達電同創天價

在權值股表現方面，台積電今日跳空開出，盤中最高觸及1750元，終場上漲50元，以1740元作收，漲幅2.96％，市值攀升至45.12兆元，股價與收盤價雙雙締造新猷。

其他電子權值股亦表現強勢，表現最佳的台達電（2308）大漲7.66％收1,125元，聯電（2303）飆漲6.95％收58.5元，廣達漲6.5元至289.5元，聯發科漲15元至1,505元，日月光投控收303.5元，刷新盤中與收盤高點。

除了半導體龍頭領軍，記憶體族群今日也成為盤面焦點，力積電、廣穎飆至漲停，旺宏漲逾8％，華邦電漲逾7％，創見漲逾6％。金融股也多數上漲，富邦金、國泰金、小幅收紅。

漲跌前五名個股曝光

今日漲幅前五名為景碩（3189）、台玻（1802）、日馳（1526）、光鼎（6226）、吉茂（1587）多檔個股攻上10％漲停板；跌幅前五名則為可寧衛（8422）、基士德-KY（6641）、台境（8476）、鈞寶（6155）、詮欣（6205）。