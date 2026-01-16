台美關稅》台股上看36000點！半導體化材、廠務、設備受惠 傳產金融迎轉骨契機

隨著台美關稅談判塵埃落定，台北股市隨即迎來強大的多頭動能。這場被法人圈形容為「優於預期」的經貿協議，不僅成功化解了先前籠罩在電子權值股頭上的關稅陰霾，更為台灣出口導向的產業結構注入一劑強心針。台新投顧大膽預測，在協議利多疊加半導體長線旺季的帶動下，台股長期高點有望上看36000點，開啟台美經貿共同繁榮的新格局。

貿易不確定性消除：台股長線多頭的定海神針

在談判成果公布前，市場高度憂慮美國依據232條款對半導體衍生品課徵的25%關稅將重創台灣電子業。然而，最終協議取得「對等關稅15%且不疊加」以及「半導體最優惠國待遇」，讓法人吃下定心丸。富邦投顧分析指出，2025年台灣對美順差達1501億美元（約4.7兆新台幣），年增1.32倍，其中資通訊產品對美出口大增123%，已成為推升經濟大幅成長的主因。

「協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立了半導體與AI產業的長線發展。」台新投顧強調，此次談判不僅保住了台灣出口的競爭立足點，更透過「台灣模式」的5000億美元（約15兆新台幣）投資計畫，將台灣企業從單純的供應商提升為美國的戰略夥伴。這種身份的轉變，大幅降低了全球供應鏈與出口經濟的不確定性。

電子族群：先進技術鏈的精準打擊

針對半導體與電子產業，協議達成的關稅豁免機制將直接受惠於特用化學、廠務與設備業者。行政院經貿工作小組指出，美方承諾台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備與零組件，皆可豁免相關對等關稅。

台新投顧進一步解析，這項共識將使台積電週邊供應鏈，如廠務工程、半導體化材等廠商在赴美布局時，面臨的關稅壓力降至最低。與此同時，由於台灣取得一定配額的免稅優惠，配額外亦享有最優惠稅率，這讓先進封裝、先進設備等高毛利產業在國際競爭中更具價格優勢。法人點名，包含先進封裝與半導體測試在內的「AI信賴供應鏈」，將是台股衝刺三萬點大關的核心火車頭。

行政院副院長鄭麗君說明關稅談判結果。左起依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（行政院提供）

傳統產業：關稅降稅下的「轉骨」大贏家

若說電子業是保住既有利基，那麼傳統產業則是本次協議的「意外驚喜」。台新投顧直言，傳產族群是本次談判的最大受惠者。過去，台灣工具機、重電、自行車等產業在美國市場常面臨20%以上的綜合稅率壓力。隨著對等關稅確立為15%且不疊加MFN稅率，台灣傳統產業與日、韓、歐盟競爭對手的競爭立足點終於拉齊。

「稅率調降後，我國工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升」。行政院經貿工作小組表示，針對汽車零組件、木材家具、航空零組件等品項取得的最優惠待遇，將直接反映在相關業者的獲利表現上。特別是產地在台灣且外銷美國為主的族群，如高爾夫球頭、運動器材與自行車產業，將迎來獲利空間的實質擴張。

金融與國家戰略：2500億美元信保的戰略縱深

除了實體產業，此次協議中關於金融支持的條款，更是台灣銀行業國際化的重要契機。台灣政府承諾提供最高2500億美元（約7.8兆新台幣）的企業授信信用保證額度。台新投顧指出，這項機制並非由政府直接出資，而是透過信保基金降低台廠赴美設廠時的貸款成本，這將大幅提升台資銀行在美市場的競爭優勢，協助銀行業正式打入美國融資市場。

此外，美方承諾建立「雙向投資機制」，擴大投資台灣的「五大信賴產業」，包含國防、安全監控、次世代通訊與生物科技。這意味著美國進出口銀行（EXIM）與國際開發金融公司（DFC）的資金將注入台灣關鍵產業，為相關個股提供強力的籌碼支撐。

台美共榮下的長期布局建議

總結來說，這份台美協議成功將「逆差壓力」轉化為「投資動能」。法人分析認為，對於台股投資人來說，半導體與AI仍是未來投資核心，但傳產的「估值修復」與金融業的「利差擴大」同樣不容忽視。

行政院強調，台灣以「根留台灣、布局全球」為戰略，結合美國的市場優勢與台灣的製造能力，將讓雙方成為最重要的科技戰略夥伴。隨著協議文本後續送交國會審議並正式實施，台股市場正站在歷史性的轉折點上，迎向由經貿實力上看36000點的新里程碑。

台美貿易協議受惠族群

受惠族群 核心受惠子產業 關鍵利多因素 電子半導體 先進封裝、先進設備、廠務工程、特用化學 取得232條款最優惠待遇；赴美設廠設備與原物料關稅豁免；信保額度降低融資成本。 高科技供應鏈 伺服器、AI應用、資通訊產品、半導體衍生品 配額內免稅優惠；鞏固AI戰略夥伴地位，美金融機構支持雙向投資。 傳統產業 工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材 本次協議最大贏家。稅率由20%降至15%且不疊加MFN；拉齊與日、韓、歐盟競爭立足點。 金融業 在美設有據點之臺資銀行 政府提供2,500億美元信保額度，提升赴美台商授信競爭力，正式開拓美國市場。 五大信賴產業 國防科技、安全監控、次世代通訊、生物科技 美國EXIM與DFC金融機構將投資台灣關鍵產業，強化產業資本結構。

