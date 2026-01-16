台美關稅》台股怎麼看？台新偏多上看 富邦「風險框架」提醒：3細節還沒落地

台美經貿對等關稅談判終於有結果，隨不確定因素消除，以及「對等關稅15%不疊加MFN」與「半導體及半導體衍生品232關稅取得最優惠待遇」兩大利多加持下，今（16）日台股開高走高，早盤指數一度來到31339.39，再創歷史新猷。

對此，台新投顧認為「談判優於預期」，視為台股利多起點，主張半導體與AI長線趨勢更確立、傳產競爭力可望回升，甚至把金融業的海外布局想像也一併拉進來；富邦投顧則用更冷靜的方式提醒：232已啟動、配額與稅率仍待公告，台股可偏多，但不能忽略「落地細則」才是決定行情續航力的關鍵。

為何這次談判能「定錨」市場？關鍵是15%不疊加＋232最惠待遇

法人正面看待「15%不疊加MFN」結果。這不只是稅率降到15%，更重要的是避免「稅上加稅」：對等關稅以15%計算，但不再加回原本最惠國稅率（MFN）。行政院也強調，台灣拿到的是主要逆差國中的最優惠待遇，並與日、韓、歐盟等盟友採相同計算方式，等於把出口競爭基準拉到同一條起跑線。

廣告 廣告

第二部分則是「232最優惠待遇」。富邦投顧與行政院都點出，美方已先對部分半導體產品啟動232關稅（先進運算晶片等），且未來不排除擴大品項或調整稅率。

在這個前提下，台灣談到「最優惠待遇」的意義，不是「完全免於232」，而是把風險從不可控、不可預測，拉回到「有條件、可談、可計算」；包含對美投資的半導體與衍生品業者可享「一定配額免稅」，配額外仍享最惠稅率（稅率待美方後續公布），同時對赴美設廠所需的原物料、設備、零組件等，爭取豁免相關對等關稅及232關稅。

行政院副院長鄭麗君說明關稅談判結果。左起依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（行政院提供）

台新「偏多劇本」：利多不只半導體，傳產與金融也一起上桌

台新投顧認為，核心在「談判結果把長線趨勢講得更完整」；把這次成果定位為兩個訊號：一是半導體與AI供應鏈的戰略地位被再次確認；二是15%不疊加讓傳產出口競爭力「實質回來」，而不是只停留在政策口號。

在這個框架下，台新將受惠族群區分成以下三層：

第一層：AI與半導體周邊供應鏈（偏長線、偏結構性）

台新點名廠務、先進設備、先進封裝、特用化學等，理由不難理解：當「赴美投資＋設備材料豁免」降低建廠不確定性，資本支出能見度往往就會往供應鏈外溢。

第二層：台灣產地、外銷美國為主的傳產（偏短中期、偏訂單敏感）

工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫與運動器材等，屬於一旦稅負結構改善，報價與接單就容易立刻感受到溫度的族群。15%不疊加的「計算方式」本身，就會直接反映在與客戶談價的空間上。

第三層：金融業（偏政策題材、但成敗須看細則）

台新特別把「2500億美元信用保證額度」視為可能推升台資銀行在美國市場競爭力的工具：企業赴美設廠、供應鏈投資需要融資與避險，銀行的跨境授信、專案融資、保證與匯率風控需求，確實可能同步放大。

富邦提「風險框架」：行情偏多，但三個細節沒落地前，分化只會更劇烈

富邦投顧的出發點更像是「把投資人最容易忽略的坑先標出來」。它承認談判成果有助降低出口與總體不確定性，但提醒市場要把注意力放回三件事：232的擴大風險、配額與稅率的落地細則，以及個別公司產品組合與赴美布局的差異。

整理富邦投顧論述的邏輯如下：

232不是假議題：美方已先對部分半導體、設備與衍生品啟動關稅工具，未來仍可能擴大；因此「最惠待遇」的真正價值，來自後續是否能被具體化成可適用、可操作的制度。

總量衝擊不一定大，但公司衝擊會分化：富邦引用出口結構指出，2025年台灣對美出口中資通訊占比達76.5%，積體電路占比約4.1%；這意味著半導體的直接出口稅負衝擊，可能不像市場情緒那麼「全面性」，但落到公司層級，會因產品是否落在課稅清單、客戶吸收能力、以及企業是否符合投資條件而出現差異。

投資承諾是機會也是責任：擴大對美投資共5000億美元（約合新台幣15.80兆元）是大敘事，但投資能否順利落地，取決於土地、水電、基建、稅務與簽證等配套到不到位；而「政府信用保證」也不等於零風險，銀行最終仍要回到案件品質與風控紀律。

關於此次台美關稅談判結果的受惠族群，總結一句話「利多擴散、但不會齊漲」。其中，AI與半導體鏈的重點在於232不確定性下降後的估值修復與投資能見度提升；傳產的重點則是15%不疊加所帶來的報價與接單空間；金融業則介於兩者之間，想像空間很大，但最後要靠信保機制的條件與承作量來驗證。

AI／半導體周邊：廠務、先進設備、先進封裝、特用化學（偏投資落地與CAPEX能見度）

傳統出口：工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫／運動器材（偏稅負結構改善與訂單敏感）

金融：台資銀行跨境授信、專案融資與避險需求（偏政策工具落地與風控）

速讀：台新偏多情境與富邦風險框架

20260116-E501-速讀：台新偏多情境與富邦風險框架

行情要走得遠，靠的不是口號，而是三個「落地節點」

若將台新與富邦的差別收斂成一句話，就是台新在寫「上行空間」，而富邦則提醒「落地風險」。接下來台股行情若要走得遠，取決於以下三個節點是否清楚、是否夠快：

232與配額免稅細則何時公告（含配額算法、資格條件、配額外最惠稅率） 投資MOU的專案配套是否到位（土地、水電、稅務、簽證與基建） 台美貿易協議文本的簽署與審議時程（關稅、非關稅障礙、便捷化、經濟安全、勞權與環保等）

若這三件事逐步明朗，台新描繪的「偏多劇本」才有機會從敘事走向基本面；反之，若細則延宕或範圍縮水，富邦所說的「個別公司分化」就會更快浮上檯面，市場也會更挑剔地用訂單、毛利與資本支出節奏，來決定誰值得享受估值溢價。

更多風傳媒報導

