台美關稅》在野批評聲中定調成果 吳思瑤反問：為何不能替台灣說聲恭喜？

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果定調，達成包括對等關稅調降為15％、半導體關稅取得最優惠待遇等多項預定目標。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（16）日受訪表示，這次關稅談判「無庸置疑不容易，而且是大成功」，呼籲在野黨不要一味為反對而反對，是否能就這麼一次，站在理性與專業立場，肯定並恭喜自己的國家。

吳思瑤指出，從市場反應即可看出談判成果獲得肯定，台股開盤表現亮眼，台積電也獲得市場與股民正面回應。她反問，在野黨面對這樣的結果，是否真的連一句支持、肯定台灣的話都說不出口。

她進一步說明，台灣是美國第六大的貿易逆差來源國，其中九成逆差來自半導體製品，換言之，台灣長期在半導體產業「大賺美國的錢」。在美國前總統川普推動「美國優先」、對全球發動對等關稅的背景下，台灣因經濟表現過於亮眼，談判起點其實處於相對不利的位置。

吳思瑤強調，即便如此，「關關難過關關過」，台灣這次不只過關，還「過得漂亮」。短期來看，關稅談判成果讓台灣拿下如同「世界優等生頭段班」的成績，提升產業國際競爭力；長期而言，台灣與美國將在半導體、高科技與 AI 產業上強強聯手，「魚幫水、水幫魚」，當世界需要美國，也等於需要台灣。

針對外界質疑談判是否「賣國賣台」，吳思瑤直言難以理解。她並具體列舉此次談判的「三個第一、三個唯一」：第一，台灣成功爭取對美關稅15%，與歐盟、日本、韓國等主要貿易夥伴齊平，並列第一；第二，台灣是第一個、也是目前唯一獲得《232條款》半導體等最優惠待遇的國家；第三，在對美投資部分，台灣提出 2,500 億美元的投資規模，是各國中唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資模式，而非被美方指定投資項目。

她進一步比較，台灣2,500億美元的投資金額，低於日本被要求的5,500億美元與韓國的5,000億美元，更重要的是，台灣投資是由企業自主決定項目，不像日韓採取政府與企業強制綁定、由美方指定項目的模式。

在獲利分潤機制上，吳思瑤指出，台灣企業對美投資，獲益100%由企業自行取得；相較之下，日韓在初期需與美國對等分潤，待成本回收後，分潤甚至是美方九成、日韓僅一成，「差異非常明顯」。

她也特別感謝行政院副院長鄭麗君與談判代表楊珍妮所率領的團隊，歷經八個月努力，讓台灣在艱困條件下爭取到最佳結果。

吳思瑤最後指出，這次談判成果，正好扣合總統賴清德上任後所擘劃的方向，包括打造「非紅半導體供應鏈」、以台灣為核心的民主半導體供應鏈，以及五大信賴產業的戰略布局。她強調，台灣做對了產業選擇，也在台美談判中展現出符合台灣需求、回應美方期待的最佳結果。

