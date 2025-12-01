台美關稅 將有第6次實體談判

經濟部長龔明鑫（右）1日在立法院對台美關稅談判的結果表達強烈信心。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）透露，應該將有第6次實體談判。（黃世麒攝）

台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日於立法院經濟委員會上表示，會爭取調降對等關稅且不疊加，以及232條款關稅優惠，為我國產業打造公平、有利的競爭環境；楊珍妮進一步透露，只要達成初步共識，應該將有第6次實體談判，會努力於今年底完成。

經委會1日邀請經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、楊珍妮等人，進行「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告；面對立委關心關稅談判最新進度，龔明鑫表示，對關稅談判爭取調降至20％以下且不疊加，很有信心達成，並在「台灣模式」下，即雙方行政機構溝通前提下，為赴美企業爭取最優惠待遇的條件，企業能貼近客戶又可以賺到錢，產業得以往前進。

不過，有立委關切最終談判結果為對等關稅調降且不疊加的機率為何？楊珍妮強調「機率非常高」；立委也進一步關心，是否爭取對等關稅稅率降至15％，才有利於與日本、韓國競爭，楊珍妮回應，「稅率往下調降是我們談判的目標」。

有外媒報導，台灣以協助訓練美國勞工，對美4000億美元投資換取較低稅率；楊珍妮也藉由質詢澄清，談判的條件中，沒有答應美國幫他們訓練技術人員，強調「這不在台美談判條件之一」，4000億美元的投資是媒體揣測，數字並非正確。

楊珍妮透露，第5次實體談判已於9月底、10月初舉行，由於232條款牽涉到供應鏈問題，是非常複雜的情況，雙方仍在文書往來階段，若達成初步共識，應會有第6次實體談判，談判能否順利推進，取決於雙方進展，仍會努力今年底達成階段性目標。

楊珍妮指出，台灣經濟高度仰賴出口，台美逆差結構特殊，高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，簡言之，台美關稅談判必須與232條款等一併磋商。

台美關稅自今年4月公布的32％降至20+N％後，經濟部報告指出，對美出口、產值、GDP、就業等四面向衝擊數字現都已減半；龔明鑫表示，8月到現在已經有一段時間，部分企業跟客戶端已摸索出因應策略，但工具機、鋼鐵業、運輸工具等產業還受到相當影響，政府還要再努力協助他們。