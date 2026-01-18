台美關稅 川普的策略

台美關稅結果出爐，朝野解讀迥異。值得深思的是川普總統關稅戰的國際宣傳策略。

川普的關稅戰以「讓美國再次強大」（MAGA）為核心，透過強硬姿態和高調媒體宣傳，強化美國在全球經貿易中的主導形象。由於採取的是霹靂手段，不免引發國際經濟秩序重組的不確定性。正因如此，川普總統的國際宣傳策略至關重要。

川普的宣傳策略，或許可以從他的著作窺見一二，他在《交易的藝術》書中自述喜歡長遠思考，嘲諷大多數人想得太狹隘，是因為害怕成功、害怕決策、害怕當贏家，這讓他取得巨大優勢。川普相信人們傾向相信遠大、偉大、驚人的事物。當感到危機時，他就起身戰鬥，即使成本及風險都很高、困難重重。

川普在2008年出版《大膽想出狠招——川普點石成金的祕密》，書中強調要將自己塑造為能成就大事者；當鬥志達到臨界質量，大家都會注意你；有人欺負時，要加倍奉還，欺負回去；書中多次強調要正面迎擊、要回擊、要報復。

只要讀過川普的這些書，應該就對其團隊在關稅戰的言行不覺得陌生，這些都符合他的一貫思維與策略。川普將自家平台Truth Social作為關稅戰首要宣傳渠道，發布政策聲明、威脅信函與談判更新，一再強化MAGA敘事。因為文字犀利，立刻引起世界關注，也擁有千萬追隨者，讓全球市場即時跟著起舞。他在2025年4月2日「解放日」（Liberation Day），透過Truth Social宣布對幾乎所有國家實施10％基準關稅，對中國等國家加徵更高關稅，宣稱將帶來數兆美元收入，用以減稅與還債。此舉不僅震懾對手，也營造強人形象，並且先聲奪人，引領國際輿論。

川普巧妙將這種策略結合地緣政治，高調批評中國操縱貿易、歐盟「比中國更惡劣」，並敦促歐盟對中國與印度加徵100％關稅以壓制俄羅斯。川普很勇於展現氣勢，達成威脅與談判的槓桿。先高姿態、高開價，後續可以讓步，迫使對手妥協。即使姿態看起來不惜成本，但實際上很務實，例如2025年4月9日，面對股市崩盤，川普迅速宣布除中國外關稅暫緩90天，市場當日大幅反彈，他轉而推動雙邊協議。

事後來看，川普先前喊出的許多目標，至今僅完成部分協議，但是已經迫使歐盟降汽車關稅、增購美國產品。川普的目標果真沒有完全達成嗎？還是原本想要達成的就是這些目標？這相當耐人尋味。

雖然主流經濟學家批評關稅戰相關論述頗有問題，例如貿易赤字公式過簡（赤字/進口÷2），忽略服務貿易；甚至有經濟學者認為這個策略會讓中國趁勢擴張，恐削弱美國霸權；也有人認為，川普的宣傳策略雖有效震懾，卻可能把盟友推向對手。從實際發展來看，這些憂慮起碼目前沒有成真，可見從大生意人轉戰政壇的川普總統，自有精打細算的細膩一面。

川普關稅宣傳巧妙反映他一貫的宣傳策略，要以強硬姿態與不可預測性，重塑世界經貿秩序，短期獲財政收益與談判籌碼，盡可能讓MAGA似乎成真，這樣才能解決美國危機，強化國內支持。（作者為台灣藝術大學廣電系教授）