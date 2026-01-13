台美關稅「已有大致共識」！經貿辦曝進度：雙方正在洽約總結會議時間
記者盧素梅／台北報導
《紐約時報》引述知情人士說法，報導指美台關稅談判進入尾聲，協議將把美國對台灣貨品的關稅稅率降至15%，不過另有條件是台積電要同意再額外增加至少五座晶圓廠。對此，行政院言人李慧芝今（13）日轉述經貿談判辦公室回應指出，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。
李慧芝指出，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。
李慧芝並指出，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。
