台美關稅「強取豪奪 竟還說不錯」 沈富雄忍不住脫口1句重話

台美關稅協議確定為15％且不疊加，同時獲得美國232條款關稅優惠。台灣承諾對美投資總額達5000億美元，其中2500億美元由企業直接投資，其餘2500億美元則由政府提供資金與信用支持。前立委沈富雄不禁感嘆，「我們台灣人真沒用」，竟然被人家強取豪奪到這種程度，都還安慰自己說這不錯。

沈富雄18日在《下班瀚你聊》節目中表示，行政院副院長鄭麗君所帶的代表團，在美國跟美商務部長盧特尼克簽署投資MOU（合作備忘錄）。媒體都還講這個約不錯，15％，是跟日本、韓國一樣，而且直接投資2500億的信用保證，另外2500億，加起來5000億，好像都可以忍受，不太差，比想像好。

沈富雄覺得，我們台灣人真沒用，竟然被人家強取豪奪到這種程度，都還安慰自己說這不錯，盧特尼克都覺得不好意思。盧特尼克大概覺得他講得太多了，他說因為台灣要我們保護，台灣就要讓我們的領導人，也就是川普開心。你有沒有覺得很可憐？

沈富雄更直言，這對台灣當然不好，因為世界沒有一個國家的領袖，可以這樣強取豪奪拿了這麼多，我們欠他什麼？我們為什麼要這樣？盧特尼克自己都很坦白，說就是因為你們需要我保護，所以才要這樣。那不就我們吃虧嗎？盧特尼克也講到，台積電跟它的上下游供應鏈，要有40%在川普剩下3年任內搬到美國，有些人就認為這個非常嚴重。

