台美關稅「恐遭藍白立法院擋掉」？她曝關鍵：擋不了 示警擋財路3後果

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，19日清晨返台，鄭麗君透露台美談判還剩「最後一哩路」，數週後簽台美對等貿易協議。許多人也擔憂台美協議最終會不會遭藍白聯手在立法院擋掉？對此，具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧認為「擋不了」，藍白不敢賭上2026縣市長選舉，「先罵一罵做做樣子，到最後還是會通過」。她也示警若藍白阻撓，恐面臨「全台灣企業界」、「全台灣股民」、「川普」的壓力。

趙曉慧19日晚間發文表示，關稅「15%」這件事包括「0 關稅」或「豁免額度」，基本上是生效後就實施了，她解釋，這是行政協定，簽署後只要送立法院「備查」，也就是看一眼就結束，不需經過投票。不過藍白仍有可以作梗的地方，根據《條約締結法》第 3 條與第 8 條，若內容涉及「國民權利義務」或「國家重大經濟利益」，立法院有權決議將其由「查照」轉為「審議」，一旦轉為審議，立法院就可以像審查一般法案一樣，對協定內容進行逐條討論，甚至投票否決。

趙曉慧接著提到，關於「2500 億美元信貸擔保」，這是政府做保人的利息補貼、準備金，這部分大概是幾十億元。這些錢，行政院必須列入年度預算或特別預算，藍白立院黨團可以予以「凍結」或「刪除」。然而趙曉慧認為，藍白雖然在技術上「能擋」，但會面臨巨大的政治與產業壓力，如果阻擋協定，台灣出口美國的傳產，如鋼鐵、螺絲、汽車零組件等，將立刻面臨 20% 以上的高額關稅，這些產業是許多中南部立委的票倉，阻擋者會被貼上「破壞經濟」的標籤。

趙曉慧直言，甚至台積電本身也會「施壓」，但不是吵架、拍桌子、開記者會罵人，是會好好說明利弊。台積電有幾百家供應商，遍佈工具機、精密零組件、化學材料、設備維修、中下游傳產，大量集中在中部、南部，這正是藍白立委的選區票倉。「大家的財路被擋了，就會開始打電話給立委、找縣市政府、找工商團體公會施壓。工商團體包括電電公會、機械公會、半導體產業協會、商總、工總等大佬，也都會出來說話，會造成非常大的政治施壓」。

趙曉慧細數藍白若阻撓恐造成嚴重後果，股市會大炸鍋，0050、0056、00878、勞退、退撫、壽險、基金，存股族、買零股小資族，大家都會開罵，「國民黨、民眾黨正在毀滅全台灣人的退休金」諸如此類。屆時，國民黨將迎接來自「全台灣企業界」、「全台灣股民」、「川普」的壓力，她直言，很少有政黨可以一次承受這麼大的施壓，「擋人財路」的後果非常可怕。至於國民黨的靠山習近平，現在都自身難保了，哪裡管得到國民黨呢？

