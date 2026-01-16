台美關稅+法說會加持 台股收31408點創新高、台積電飆漲50元衝新高

台美關稅正式宣布降至15％不疊加，加上台積電15日法人說明會釋出多項正面訊息，推升台股今（16）天開盤大漲逾520點，最高衝上31475.22點，寫下盤中歷史新紀錄。終場收在31408.7點，漲598點，漲幅1.94％，同樣是收盤新紀錄，成交量8233億元。

部分權值股表現，護國神山台積電（2330）一口氣飆漲50元，收在1740元，漲幅2.96％，再刷新高；鴻海（2317）上漲1元，收在234.5元，上漲0.43％；聯發科（2454）上漲15元，收1505元，上漲1.01％；台達電（2308）漲80元，收1125元，漲幅7.66％；台光電（2383）漲55元，收1625元，漲幅3.5％。

責任編輯／施佳宜

