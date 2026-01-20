台美關稅》破除藍白「唱衰台灣」謠言！ 學者：美國把台灣當自家人

台灣北社社長羅浚晅( 右三)20日邀集多位學者，召開「學者專家解析：台美經貿重大突破，為台灣產業與國家競爭力加分」記者會。(記者劉信德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕美台關稅談判底定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加，藍白卻繼續唱衰台灣。台灣北社今邀請多位產經、政經教授召開記者會分析台美關稅降低的實質內容與正向意義。中央大學經濟系教授邱俊榮直言，從結果來看，美國是把台灣當「自家人」，韓國為什麼很著急，是因為它被看成「鄰居」，美國要打造全球的供應鏈，而台灣就是美國最信任的夥伴。

北社理事兼法政財經組副召集人劉名寰指出，美國總統川普對等關稅邏輯是對美國順差越高的國家，關稅越高。2024年台灣對美順差739億美元，2025年前10個月則是1118億美元，其金額遠超日韓對美順差總和，可見台美談判非常成功。

廣告 廣告

劉名寰提及，本次除了看到國內工商團體都給予支持外，韓國青瓦台也出來發表聲明要安撫民心，在商業競爭邏輯上面，「當你的動作引發對手的關注，代表你作對了什麼事情。」

對於有人質疑台灣GDP比日、韓還少，要投資5000億美元到美國風險相當高，劉名寰解釋，該解讀角度是錯誤的，目前台灣承諾由企業自主投資美國2500億美元，且搭配政府等額的信用擔保，加上並未設定履行期限，不會對台灣資金造成排擠。

劉名寰也強調，台灣去年超額儲蓄已超過5兆新台幣，今年有可能上看6兆，讓台灣的資金適度前往海外佈局、投資，要把它理解成善用國外資源，更能減輕台灣過度資金助長資產泡沫的問題；此外，本次台美談判很大特色是台灣跟美國建立雙向投資機制，美國也看重台灣科技產業實力，未來要進一步在台灣擴大投資，這對台灣產業的中長期發展非常重要。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳直言，過去台灣在投資中國時，沒有人會說是在「掏空台灣」，現在看到美國要求台積電加碼赴美投資卻認為會「掏空台灣」，這些人沒有認知到赴美、赴中的實質差異，哪個國家有智慧財產權的保護？哪個國家政府(中國)會幫助廠商來偷技術，近期德國、日本、南韓在中國都正在遭受的問題。

蔡明芳強調，台灣半導體目前無人可取代，在研發、創新上台灣的環境比美國更好，台灣的先進技術並非他國想要超車就能超車；且有些人質疑台灣五缺，又反對台積電赴美投資，讓台積電放在台灣面對沒有足夠水電、人才，才是真的掏空台灣。

在國際戰略上，淡江大學戰略所助理教授馬準威分析，台灣與美國在沒有正式邦交關係下，可以與美國溝通順暢，代表台美互信程度相當高，對於台灣國際安全、對外關係發展是正向訊息；再者，台美關稅15％與美國主要盟邦北約、日韓是一樣的，從此可見美國沒有把台灣排除在同盟體系之外。

馬準威也提到，台美關稅協議達成的時間點比美中要早，顯示美國對台的安排早於對中，美國處理兩岸事務已與過去的思維脫勾，也預示美國未來對台的政策會有更多彈性，這對台灣是個機會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

自由說新聞》Taiwan US can lead！鄭麗君曝關稅談判內幕 藍白狂翻車恐吞3惡果

鄭麗君若選台北市長？張文潔表態高度支持：對蔣具威脅性的對手

逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

