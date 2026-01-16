台美關稅「確定15%」 中國外交部：堅決反對！

台美對等關稅確定為15%。（示意圖／unsplash）





美國商務部在當地時間15日（台灣時間16日凌晨）宣布，美國與台灣已達成一項貿易協議，將在美國本土興建晶片及晶圓廠，投資金額高達2,500億美元，台灣政府也將為這些企業提供2,500億美元的信用保證，作為交換，美方將把對台「對等關稅」上限降至15%。中國外交部今（16日）被問到台灣關稅問題時，立刻表態「堅決反對」。

中國外交部發言人郭嘉昆例行記者會上表示，中方一貫堅決反對，建交國與台灣商簽任何具有主權含義和官方性質的協定，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

行政院長卓榮泰在今天上午發表談話時，以擊出漂亮的「全壘打」，盛讚談判團隊的表現值得嘉許。

總統賴清德也表示，15%的關稅與日韓齊平，反而提供台灣傳產銷美的機會，未來台灣與美國的經貿合作會更緊密，創造雙贏發展，今天的談判未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

