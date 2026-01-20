台美關稅》農漁產品、記憶體衝擊避而不談 藍委批：政府繼續「蓋牌」

國民黨立委許宇甄。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院今（20）日針對台美關稅與投資合作召開記者會，國民黨立委許宇甄批評，通篇充斥「文青式宣傳」與歌功頌德，反覆鋪陳談判團隊多辛勞、行政體系多配合，卻對人民最關心的關鍵問題避而不談，包括美國農漁產品、汽車是否走向零關稅，以及台灣市場究竟要開放到什麼程度，依舊用「簽署後再說明」的說法搪塞，持續玩「蓋牌」遊戲。

許宇甄表示，記者會內容多半只是重複外界早已知道的資訊，不斷強調台灣獲得美國「232條款」最優惠待遇，宣稱配額內外都享有優惠。然而，在政府大肆宣傳「半導體與AI產業大利多」的同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前卻公開表示，不在美國生產的記憶體製造商，可能面臨高達100％關稅。相關言論一出，國內記憶體大廠股價隨即重挫，投資人恐慌性拋售，市場反應等同狠狠打了行政院一巴掌。

廣告 廣告

她也質疑，行政院一再宣稱半導體與AI產業可獲優惠，甚至不在配額內也能享有待遇，但記憶體難道不屬於AI供應鏈的一環？若政府真掌握所謂「最優惠待遇」的完整設計與適用範圍，就應清楚說明產業分類、產品清單與適用條件，而非僅以口號安撫市場、用宣傳取代風險管理。

針對卓榮泰院長出面澄清「2500億＋2500億是分開的」，要求外界不要再寫成5000億，並暗示此說法可能影響後續推進，許宇甄直言，卓院長完全是搞錯對象。「5000億美元」的說法，正是美國商務部長盧特尼克接受美國媒體專訪時所承認的數字。若這個數字有誤，源頭就在美國商務部，而非台灣媒體或在野黨。

許宇甄批評，卓榮泰不敢對美方據理力爭，卻只敢在台灣內部對媒體與在野黨頤指氣使，展現出「對外軟趴趴、對內兇巴巴」的態度，令人遺憾。她認為，若卓院長真有底氣，應直接向盧特尼克抗議，要求美方不要誤導台灣民眾，而不是在國內威脅新聞媒體。

許宇甄也指出，民眾最憂心的農漁產品問題，行政院至今仍以「以產業安全、糧食安全為前提審慎處理」、「以科學證據與國際標準為依據」等空話帶過，卻始終不願告訴人民實際衝擊為何。尤其美方長期要求鬆綁校園基改食品禁令的壓力眾所皆知，政府到底能否守住底線，仍舊不肯說清楚。

此外，許宇甄直言，美豬進口含萊劑標準是否可能放寬，同樣未獲明確說明，讓家長與農漁民只能在資訊不對稱的情況下膽戰心驚，等到最後一刻「生米煮成熟飯」才被迫接受。

許宇甄最後強調，政府若真有底氣，就應立刻把談判底線與敏感項目講清楚，包括基改食品不得進入校園、美豬含萊劑標準不得放寬，以及農漁產品與汽車關稅不能在黑箱中被當成籌碼交換。她呼籲行政院，不要再用宣傳包裝不確定性、用歌功頌德遮掩「蓋牌」，人民要的不是感動式記者會，而是可被檢驗的條款、清楚的清單，以及守得住的底線。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民眾黨恐闖關《不在籍投票法》 民團呼籲：先審中選會人事、暫緩修法

「把台灣賣給中國或美國都是賣台」 柯文哲喊話賴清德：不要當賣國賊