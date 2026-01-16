台美關稅》15%不疊加有感！工具機、手工具迎新基準 這些產業也納232最惠

台美關稅談判在美東時間1月15日完成總結會議後，行政院於1月16日發布新聞指出，由行政院副院長鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）完成會議，確認「對等關稅調降為15%且不疊加MFN」等多項共識，並見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）與美國在台協會（AIT）在美國商務部簽署投資MOU。

相較於半導體與資通訊產品更常被放在地緣政治與供應鏈安全的聚光燈下，這次談判結果，對不少傳統出口產業而言反而更「有感」：因為關稅不只是成本問題，更直接決定報價能否跟日、韓、歐盟同台競爭。行政院臺美經貿工作小組說明，台灣取得的15%稅率「不疊加」原本的最惠國稅率（MFN），且與日、韓、歐盟等美國盟友採相同計算方式，讓彼此競爭立足點拉齊；工作小組並點名「稅率調降後，我國工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升」。

「15%不疊加」差在哪？傳產報價壓力可望明顯緩解

所謂「不疊加」，核心在於避免「對等關稅」再加上既有MFN稅率、形成更高的總稅負。富邦投顧也以「對等關稅將由現行的20%調降為15%，且不疊加原最惠國稅率（MFN）」作為關鍵描述，認為可望降低出口端的不確定性與成本壓力。

對以美國市場為主力、且產品毛利率本就不高的傳統產業而言，關稅計算方式一旦改變，就可能牽動「要不要讓利、能不能守住訂單」。尤其工具機、手工具等產業多採國際競價模式，一旦稅負落差縮小，議價空間與接單勝率往往比「單一稅率的高低」更重要。

行政院副院長鄭麗君說明關稅談判結果。左起依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（行政院提供）

232條款「最優惠待遇」擴及汽車零組件、木材家具、航空零組件

除了對等關稅稅率本身，另一個傳產關注點在於232條款涵蓋範圍。行政院指出，除半導體關稅議題外，我方也爭取到汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項232關稅「最優惠待遇」；更重要的是，針對美方未來可能新增232調查的品項，臺美也已議定建立「持續諮商最優惠待遇」的機制，讓產業面對政策變動時有一套可預期的溝通管道。

法人觀點：機械、基本金屬、塑化等傳產關稅壓力也可望下降

從投資面來看，法人更在意的是「影響範圍」與「不確定性的下降」。富邦投顧評估，談判達成MOU後，台灣在美國市場可取得與歐盟、日本、南韓等主要競爭對手相同的對等關稅稅率與232條款等優惠待遇，有助降低台灣電子業，以及機械、基本金屬、塑化等傳產的關稅壓力，並減緩整體出口與經濟的不確定性。

行政院也提醒，涉及「關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、保障勞動權益及環境保護、擴大採購」等內容的臺美貿易協議，目前仍在法律檢視中，將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署；待簽署後再對外完整說明，並依程序將協議文本送交國會審議。

