台美關稅、232條款獲最惠國待遇 卓揆吐談判心聲「憋很久的氣」

我國日前在台美對等關稅談判取得突破，15％稅率不僅是美國貿易逆差國中最佳，232條款也取得首個最惠國待遇，行政院長卓榮泰今（30）日出席到高雄出席航太產業座談會時，透露談判過程「憋很久的氣」，因談判過程有其保密性，卻被立院逼著說明讓人為難，如今終於可以向國人報告好消息，盼能大幅提升我國產業競爭力。

卓榮泰於座談會中指出，我國與美國對等關稅談判，經多方努力下獲得15％，成美國逆差國中最佳，此外在232條款中也取得全球首個最惠國待遇，透露在談判過程「憋很久的氣」，因為許多條件在談判階段無法對外揭露，卻在期間被立法院多次逼著說明，讓行政團隊感到為難，如今終於可以與國人報告好消息。

除關稅談判外，卓榮泰也提到台美經濟繁榮夥伴對話 （EPPD）在日前落幕，獲得7大成果，包含台北間AI安全、基礎建設、礦物、無人機供應、人才培育、跨國經濟合作等，確保高科技半導體民主供應鍊夥伴關係。

對於關稅談判衝擊，卓榮泰指出在談判支出，就已提出880億元產業支持方案，涵蓋工業、農業及勞工衝擊，後續更調整至930億元，另外在2500億元產業自主到美投資部分，會啟動國家信用保證機制，在金融機構協助下，利用槓桿協助企業取得金融支持。

針對航太產業，卓榮泰提到我國航太產業已在國際上占據一定分量，國防軍事會是下一波發展重點，盼立院盡快通過國防特別條例，持續推升我國航太實力；經濟部次長何晉滄補充，我國在232條款中，有鋼、鋁、銅相關產品，能豁免過去50％關稅，僅有3.8％基本稅率，能大幅提升我國航太、鋼鐵等產業競爭力

