台美關稅15%不疊加！中國跳腳喊「堅決反對」 外交部冷回：無權置喙
記者劉秀敏／台北報導
台美關稅談判結果16日出爐，台灣取得15%且不疊加的稅率，與日、韓等國相同，同時爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，然而中國外交部卻在例行記者會中怒嗆「堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。對此，我國外交部也回應，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
台美關稅談判結果底定，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也於第一時間在美國召開記者會說明。
中國外交部16日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆怒嗆，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」，美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個共同聯合公報。
對此，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。
外交部表示，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。外交部將在此一基礎上，以及在賴清德總統與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。
