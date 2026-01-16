台美關稅15%不疊加 企業自主投資、政府信用保證各2500億美元
歷經九個月的關稅談判，台美昨天達成共識，雙方共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為百分之十五且不疊加等，並以「台灣模式」由企業自主對美投資二五○○億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ供應鏈等。
台美貿易協議 另擇期簽署
而台美貿易協議仍在進行法律檢視，將另擇期簽署文件，並隨同產業影響評估送交立法院審議。
行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率團赴美進行第六輪實體磋商，於美東時間十五日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾率領的美方團隊舉行總結會議，共同見證我駐美代表處及美國在台協會（ＡＩＴ）在美國商務部簽署投資合作備忘錄。
最優惠盟國待遇 與日韓同
鄭麗君在駐美代表處舉行記者會表示，此次達成兩個最優惠待遇、四項目標。第一，對等關稅調降為百分之十五，且不疊加原貿易最惠國稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平；第二，成為全球第一個爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等二三二關稅最優惠待遇；第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落；第四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球ＡＩ供應鏈戰略夥伴關係。
台灣模式 進軍美國供應鏈
鄭麗君說，我方取得半導體、半導體衍生品業者對美投資一定配額免稅優惠，且配額外仍享有最優惠稅率，其稅率待美方公布。台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及二三二關稅。
另外，台美也同意以「台灣模式」協助業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落。除了企業自主投資及政府信用保證各二五○○億美元外，美方承諾將致力協助台灣企業取得必要資源。同時，台美雙方也促成高科技領域相互投資，確立台美全球ＡＩ供應鏈戰略夥伴關係，並承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下，擴大投資我國半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。
美國商務部官網也公布相關內容，指台灣半導體及科技公司將直接新投資至少二五○○億美元；台灣也同意為進一步投資美國半導體供應鏈，提供二五○○億美元的信保，這在商務部上述的介紹資料中被稱為「附加投資」。
賴清德總統表示，這次對等關稅談判充滿挑戰，成果有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。美國支持「台灣模式」，讓台灣產業更融入美國經濟體系，且美國也同意有美國國家隊投資台灣，同步創造雙贏。他呼籲朝野黨團共同支持台美投資合作備忘錄及後續貿易協議。
ＡＩＴ臉書表示，美台簽署一項具有歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業。該協議建立美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與工業領域的領導地位。
藍批神山外移 掏空台灣
國民黨主席鄭麗文則說，民進黨大張旗鼓，把如此不堪的談判結果當成重大成就，「十五趴關稅不疊加是最起碼的要求，也不過是比照日韓，有什麼值得高興？」把護國神山完全外移掏空，台灣未來要靠什麼？賴總統拿什麼讓川普開心？鄭麗文說，相較於南韓、日本，以經濟規模而言，台灣投資美國五千億美元是天價。
