台美關稅15%不疊加 卓揆讚擊出漂亮全壘打「護國神山主峰留台灣」

台美關稅談判終於達成共識，在美國的貿易談判小組在副院長鄭麗君召開記者會後，行政院長卓榮泰也發表談話，「強調台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，山在台灣，台灣就是山，就可以立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

卓榮泰表示，要達到台美貿易更加平衡的目標，形成台美AI全球供應鏈戰略夥伴關係，從結果看，談判團隊等於「擊出一支漂亮的全壘打」。

卓榮泰強調，這個談判結果得來確實不易，台灣面臨從原本的32%降到20%的變化，當時是暫時性的關稅，現在則進一步獲得了15%且不疊加的最優惠待遇，計算方式和日本、韓國、歐盟等國是相同的；台灣廠商赴美投資半導體以及半導體其他衍生產品，跟其他項目的關稅都享有232條款的最優惠待遇，很重要的也爭取到汽車零組件以及木材傢俱15％的不疊加。

卓揆表示，將以「台灣模式」與美方進行供應鏈的合作，有助於我國的業者在美國拓展半導體ICT產業的藍圖，進一步深化台美經貿的合作，其中由台灣企業直接自主投資2500億的美元，另外由政府的銀行融資信保支持2500億美元，投資的領域會包括半導體ICT供應鏈，會跟美國共同建立一個產業聚落，並請美方會提供我國相關業者有利的投資環境。

卓榮泰說，後續還有談判要跟隨著進，希望政府部會相關單位再接再厲，在這個基礎上順利的進行下一步，完成整個台美貿易的協定，最終將來會依法送請立法院來審議，卓揆向朝野喊話，誠懇希望朝野能夠共同支持這一項得來不易的談判結果。

