台美關稅15%不疊加 卓揆.鄭麗君說明談判細節

台北市 / 綜合報導

美國與台灣日前宣布達成關稅協議，降到與日本、韓國相同的15％，而且不疊加的最惠國稅率，行政院長卓榮泰，和代表台灣率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君等人，召開記者會向國人說明談判細節，談判團隊補充，先簽署了投資MOU，預計幾個禮拜後，會再簽署台美對等貿易協議，兩份協議都簽署完就完成最後一哩路。

行政院副院長鄭麗君說：「過去我們說， Taiwan Can Help 我們期待未來是，Taiwan US Can Lead。」

代表台灣率團赴美談判的，行政院副院長鄭麗君，和院長卓榮泰，召開正式記者會，向國人說明談判細節，同時強調擴大對美投資，雙方從經貿關係，升級為A供應夥伴是加分作用，同時對於外界對投資金額的質疑，做出解釋。

行政院院長卓榮泰說：「2500億加2500億是分開的，不要再把它寫成5000億，這是絕對的錯誤。」不同於日、韓兩國出資模式，台灣的信保模式，並非政府出資模式。

灣模式是由，企業自主投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元，談判團隊逐一說明細節，但除了數字資訊，從美國宣布對等關稅以來，團隊赴美磋商談判，這一路走來不簡單，記者會也多了，溫馨感人的時段，。

行政院政務委員楊珍妮說：「剛剛講到OTN，我就想到我的同仁日夜陪伴我，真的是日夜。」

行政院政委楊珍妮，同時也是經貿談判辦公室，總談判代表，從回國後在機場就被拍到哽咽，在政院召開記者會時，也是數度哽咽，畢竟這是一場攸關台灣百工百業，以及民生的重要談判。

工具機暨零組件工業同業公會副理事長林松益說：「，很樂意看到這個結果，這個訊息一出來，這就是非常的振奮人心，很多的不只是只有美國，其他的地區的訂單，其實的詢問度已經非常的高了。」

以工具機產業為例關稅，台灣從原本的24%，下降到15％不疊加，讓銷美產業振奮，談判團隊補充，先簽署了投資MOU，預計幾個禮拜後，會再簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路，包括美國汽車基改食品美豬美牛等，相關細節最快在幾週內談妥，府院也持續呼籲國會支持，但下一個戰場恐怕是在立法院。

